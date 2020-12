Hyundai Tucson Plug-in Hybrid: svelati primi dettagli del SUV

La casa automobilistica coreana ha svelato i primi dettagli che andranno a caratterizzare la nuova versione di Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, che debutterà sul mercato a partire dalla primavera del 2021. A quanto pare, il modello prevede la combinazione del nuovo motore T-GDI Smartstream da 1,6 litri e del motore elettrico in grado di erogare circa 91 CV.

Inoltre, vi sarà una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh. Dunque, questi elementi permetteranno al nuovo SUV del marchio Hyundai di erogare una potenza complessiva pari a 265 CV e una coppia massima di 350 Nm. Insieme al nuovo motore elettrico, la Tucson presenta un cambio automatico a sei rapporti.

Il veicolo della casa automobilistica coreana è stata progettata in modo da ridurre notevolmente la resistenza dell’aria per avere un minor consumo del carburante. Per fare ciò, l’azienda ha provveduto ad installare una griglia attiva del radiatore, l’Active Air Flap, la quale influisce su diversi fattori.

Inoltre, in determinate situazioni, il guidatore del SUV Hyundai Tucson in versione Plug-in Hybrid può ridurre notevolmente il consumo di carburante – e quindi le emissioni – premendo sull’apposito pulsante per selezionare la modalità di guida 100% elettrica. L’autonomia garantita dal sistema elettrico è di circa 50 km. Avvalendosi del caricatore di bordo da 7,2 kW, il guidatore può provvedere alla ricarica del veicolo utilizzando o una colonnina di ricarica pubblica oppure attraverso la wallbox.

Il SUV di nuova generazione della casa coreana, è provvista di trazione integrale di serie e, inoltre, è presente la tecnologia HTRAC grazie alla quale – utilizzando un selettore – si potrà selezionare una modalità di guida adatta ai percorsi più insidiosi.

Il bagagliaio 558 litri risulta essere più grande se confrontato con quello della generazione precedente (+9%), la capacità arriva fino a 1.737 litri (+15%) nel momento in cui vengono abbassati i sedili. L’installazione della batteria nel sottoscocca, permette di avere maggiore spazio all’interno del veicolo, infatti i passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori hanno 955 mm di spazio libero per le gambe.

Per il momento non si conosce ancora il prezzo per acquistare la Tucson in versione Plug-in Hybrid, in ogni caso vi terremo sempre aggiornati.