I costruttori europei di automobili sono molto preoccupati per il 2025

A pochi giorni dall'inizio del consiglio di competitività dell'Unione Europea, fissato per il 28 novembre, l'Acea ha fatto appello agli Stati membri affinché superino le divergenze e concordino su un rinvio dell'introduzione dei nuovi limiti sulle emissioni di anidride carbonica per le flotte di veicoli, previsti dal 1 gennaio 2025.

L'Acea, rappresentante dell'industria automobilistica europea, ha ribadito il suo impegno verso i target di neutralità climatica del 2050, sottolineando le sfide poste dalla riduzione dei livelli di CO2 in un contesto economico in deterioramento e una domanda di auto elettriche che non decolla come previsto. "Le lancette corrono, e i costruttori rischiano di dover affrontare sfide complesse," segnala l'ente in una nota ufficiale.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

"Le Case portano il peso di questa trasformazione, ostacolati da fattori che sfuggono al loro controllo, come infrastrutture inadeguate e incentivi insufficienti", ha dichiarato Sigrid de Vries, direttore generale dell’Acea. L'organizzazione auspica che i dialoghi tra gli stati membri conducano a soluzioni pratiche per mitigare il peso sull'industria, come l'introduzione di periodi di adeguamento a lungo termine e la possibilità di accumulare e utilizzare crediti di CO2 da un anno all’altro.

Foto di Kindel Media da Pexels

Il successo di questa manovra strategica è ritenuto cruciale per mantenere la competitività e la sostenibilità del settore automobilistico in Europa, inserendosi in un equilibrio tra la necessità di ridurre i costi immediati e il mantenimento degli obblighi imposti dalla transizione ecologica.

Il passaggio a flotte totalmente elettriche è ostacolato non solo dalla produzione e tecnologia delle batterie, ma anche dalla mancanza di infrastrutture adeguate, come stazioni di ricarica, e da politiche di incentivi non sempre sufficienti a stimolare la domanda. La discussione sull'impatto ambientale e la sostenibilità dell'industria automobilistica è dunque un equilibrio delicato tra progresso tecnologico, esigenze economiche e responsabilità ecologica. La storia ci insegna che le innovazioni spesso seguono la necessità; resta da vedere come l'industria - la politica - risponderà alle sfide attuali.