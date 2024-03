I Metallica vanno in tour, chitarre elettriche e il camion pure

Quest'estate i Metallica intraprenderanno un tour europeo che si annuncia non solo come un evento musicale di primo piano, ma anche come un'espressione tangibile dell'impegno della famosa band Metal verso la sostenibilità ambientale. La novità sta nel fatto che il gruppo utilizzerà, per il trasporto di attrezzature e personale tecnico, una flotta di camion interamente alimentati a batteria elettrica e a idrogeno, prodotti dalla Iveco, azienda manifatturiera italiana e partner di Nikola.

Il tour coprirà ben 14 località in tutto il continente, dimostrando non solo il potere della musica di unire le persone ma anche l'importanza di avanzare nell'ambito delle tecnologie verdi. Questa iniziativa rientra nell'ambito di una collaborazione tra i Metallica e la Iveco, che hanno deciso di unire le forze per promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'utilizzo di combustibili alternativi e sulla riduzione dell'impatto ambientale dei grandi eventi.

Oltre ai camion a trazione elettrica, chiamati S-eWay, la band utilizzerà anche delle versioni alimentate a gas naturale compresso (CNG) e a idrogeno delle shuttle bus Daily della Iveco. Questo contribuirà ulteriormente a ridurre l'impronta di carbonio del tour, in linea con gli obiettivi ambientali tanto cari ai Metallica e dell'impegno della All Within My Hands Foundation, un'associazione fondata dalla band che sostiene banche alimentari locali e iniziative educative per gli studenti dei college comunitari.

Luca Sra, Presidente dell'Unità Business Truck di Iveco Group, ha sottolineato l'importanza della partnership durante il lancio della gamma completa di prodotti 2024 della società, descrivendola come un momento storico che apre un capitolo entusiasmante, alimentato da nuove energie.

L'impegno dei Metallica verso una riduzione dell'impronta carbonica appare come un esempio virtuoso nel panorama dei grandi eventi internazionali, dimostrando che è possibile coniugare l'entertainment di massa con una responsabilità ecologica. La scelta di veicoli “verdi” di Iveco per il tour fa parte di una strategia più ampia che mira a offrire un'esperienza di spettacolo più sostenibile, rispecchiando l'ethos della band e dei suoi numerosi progetti filantropici.

L'uso di camion elettrici a batteria, camion ad idrogeno e shuttle alimentate a gas naturale dai Metallica durante il loro tour solleva questioni importanti sul futuro dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti. Sebbene l'impiego di tali tecnologie possa essere ancora oggetto di discussione in alcuni ambienti, l'Europa, e in particolare la Iveco, si mostrano ottimiste riguardo la possibilità di superare le sfide legate alla viabilità dell'idrogeno come carburante per i trasporti.

La questione se le nuove tecnologie alle batterie potranno presto sorpassare il segmento dell'idrogeno rimane aperta. Tuttavia, l'interesse e l'investimento crescenti in queste forme di energia alternativa suggeriscono un cammino promettente verso la riduzione delle emissioni e l'affermazione di una maggiore sostenibilità ecosistemica nel settore dei trasporti su lunga distanza.