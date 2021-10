I migliori libri di auto per gli appassionati di automobilismo

La guida di oggi è dedicata a tutti voi che vivete di motori giorno e notte, a voi che volete scoprire tutti i segreti delle case automobilistiche più prestigiose o con una storia gloriosa alle spalle; abbiamo voluto selezionare 5 pubblicazioni, più una bonus, in grado di raccontare alcune delle più belle storie di automobilismo che il mondo ci ha regalato, anche con una sana dose di patriottismo visti gli enormi contributi che l’Italia ha saputo dare a questo campo della tecnica.

I migliori libri di automobilismo

Motori Ferrari. Il design e l’arte meccanica dei più celebri motori Ferrari Stradali

Motori Ferrari. Il design e l’arte meccanica dei più celebri motori Ferrari stradali: si tratta di un libro pubblicato da Edizioni LSWR e scritto da Francesco Reggiani e Keith Bluemel, pubblicato nel novembre del 2019. Il volume, disponibile in copertina rigida, racconta l’evoluzione tecnica e di design dei motori più famosi in tutto il mondo, quelli nati in Emilia-Romagna negli studi Ferrari. Un tomo di 432 pagine con oltre 450 fotografie originali che non può mancare nella libreria di un appassionato del cavallino rampante.

Lamborghini with Italy, for Italy

Pubblicato nel dicembre del 2020, il volume “Lamborghini with Italy, for Italy” è in grado di fondere in modo assolutamente unico l’arte, la storia, le bellezze naturali e architettoniche di un paese come l’Italia, con un marchio storico e di prestigio come quello Lamborghini. 20 regioni d’Italia incontrano 20 Lamborghini di oggi e di ieri, per dare vita a un’opera che mostra le radici di una compagnia e l’amore che essa prova per il proprio paese. Edito da Skira, 240 pagine.

Porsche Unseen: Design Studies

Porsche Unseen: Design Studies è stato pubblicato nel mese di dicembre 2020 da Klasing & Co. In questo volume di 328 pagine ci vengono mostrati e raccontati tanti di quei progetti che non hanno mai visto la luce del sole per i più disparati motivi. Questo libro è in grado di fare l’impossibile, regalarci uno scorcio di quel mondo Porsche che nessuno fino ad oggi aveva mai potuto vedere, grazie alle fotografie esclusive che Stefan Bogner ha potuto scattare all’interno degli studi di Porsche Design. Disponibile in inglese o tedesco.

Lancia. 7 storie straordinarie

Lancia. 7 storie straordinarie è un volume dedicato alla storia di uno dei più gloriosi marchi dell’automobilismo italiano, e ne ripercorre i 110 anni di storia raccontando sia i momenti più alti, sia le cadute più rovinose. Servizi fotografici esclusivi e analisi accurate rendono questo volume imperdibile per tutti gli appassionati di Lancia e di auto in generale. Edito da Artioli e pubblicato nel novembre del 2018.

1001 automobili. I grandi modelli di ieri e di oggi

1001 automobili. I grandi modelli di ieri e di oggi è edito da Atlante ed è stato riproposto in una nuova edizione nell’ottobre del 2019: è un libro corposo, di ben 960 pagine, in grado di ripercorrere tutti i punti più salienti della storia dell’automobilismo mondiale, passando dalle auto con il design più unico fino agli esemplari più potenti mai visti sulla terra – un viaggio a partire dalla Model T di Henry Ford per arrivare fino alle auto più moderne nate negli ultimi anni. Anche questo è un volume che non può mancare nella libreria di chi ama le quattro ruote a tutto tondo.

Type 7

Infine un bonus, che non inseriamo propriamente in lista perché ad oggi risulta non disponibile su Amazon: si tratta di Type 7, il magazine di Porsche per tutti coloro che uniscono la propria passione per lo storico marchio tedesco con una costante ricerca in ambiti artistici, di architettura e di cultura in senso più ampio. Il primo volume è composto da 280 pagine, con oltre 450 fotografie esclusive. Edito da Klasing & Co., è stato rilasciato sul mercato a gennaio del 2020.

