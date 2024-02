I nostri lettori pagherebbero tanto la benzina pur di non guidare un'elettrica, è giusto?

In occasione dell'aumento repentino dei prezzi della benzina e del diesel, giunti ormai sulla soglia dei 2 euro al litro, abbiamo pubblicato un sondaggio legato alla convenienza del prezzo dei carburanti. La nostra domanda poneva in contrapposizione l'adozione dell'elettrico con il continuo aumento dei carburanti fossili, per capire quale cifra i nostri lettori sono disponibili a spendere.

Il sondaggio ha evidenziato che oltre il 30% dei votanti è disposto a pagare il carburante, diesel o benzina che sia, più di 2 euro al litro pur di non utilizzare un'auto elettrica. Più in dettaglio, il 14% precisa che non intende spendere più di 2,5 euro al litro, mentre il 17% non pone limiti su tale spesa. Solo il 2%, invece, non intende pagare più di 3 euro al litro per fare benzina. Per fare un esempio più pratico, con la benzina a 2,5 euro o 3 euro al litro, il pieno di benzina di una Fiat Panda potrebbe arrivare a costare, rispettivamente, 92 e 111 euro (37 litri): una cifra fuori misura.

Pagheresti il carburante più caro per non passare all'elettrico? Sì, senz’altro (17%) Sì, ma al massimo 2,5€/litro (14%) Sì, ma al massimo 3€/litro (2%) No, preferisco l’elettrico (66%) Totale voti: 662 Il sondaggio è chiuso dal 29/02/2024

Riconosciamo che le esigenze di mercato e delle singole persone sono spesso molto diverse e non vogliamo definire cosa sia giusto o sbagliato in questo pensiero, tuttavia crediamo che l'alternativa alla (cara) benzina sia già disponibile come, per altro, evidenziato dal 66% dei votanti. L'elettrico, almeno teoricamente, funziona e ha costi di gestione drasticamente più contenuti. Ipotizzando un costo al kWh dell'elettricità di circa 0,50 euro (una media anche piuttosto alta) e un consumo di 1 kWh per 8 km, vuol dire che in media con 2 euro si possono percorrere circa 32 km con un'auto elettrica. Si tratta di una percorrenza elevata e ben superiore alle proposte termiche attualmente disponibili sul mercato, anche della Fiat Panda stessa.

Al netto di questi conti, come anticipato in altri articoli, l'elettrico è tra noi ed è destinato a rimanere fisso e ben saldo. L'unico dubbio che rimane è quello legato alla infrastruttura e a tutti quei nodi burocratici che al momento ne limitano la diffusione. Tuttavia, siamo sicuri che prima che la benzina arrivi a 3 euro al litro, l'elettrico avrà superato alcuni se non tutti gli ostacoli che ad oggi rendono questa tecnologia ancora per pochi.