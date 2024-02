[Sondaggio] Pagheresti il carburante più caro per non passare all'elettrico?

Negli ultimi mesi, il costo della benzina e del diesel ha mostrato un trend costantemente in aumento, generando preoccupazioni tra i consumatori e sollevando interrogativi sul futuro della mobilità individuale. Questo incremento dei prezzi è stato uno dei più significativi degli ultimi anni, raggiungendo livelli massimi che hanno spinto molti a considerare alternative più sostenibili ed economiche.

Nei mesi scorsi, il prezzo della benzina e del diesel ha toccato picchi quasi senza precedenti, con un aumento che ha messo a dura prova i bilanci delle famiglie e delle imprese. Questo aumento è stato alimentato da una serie di fattori, tra cui l'instabilità geopolitica in alcune regioni produttrici di petrolio, le restrizioni alla produzione imposte dall'OPEC+ e le oscillazioni della domanda a causa della pandemia di COVID-19 e delle relative misure di lockdown. Inoltre, il mancato rinnovo del taglio delle accise in Italia ha spinto, nuovamente, il prezzo dei carburanti alle stelle. Attualmente non è difficile trovare il prezzo di benzina e diesel intorno ai 2 euro al litro in città.

I carburanti sintetici e i biocarburanti faticano ad affermarsi, sia per la scarsa disponibilità (gli eFuel non sono tecnicamente ancora in commercio), sia per il prezzo previsto e attuato. Insomma, lo scenario per gli amanti dell'endotermico non è dei più rosei.

Tuttavia, nelle scorse ore, la Comunità europea ha precisato che lo stop alla produzione di auto a benzina e diesel previsto per il 2035 potrebbe slittare o comunque essere messo in discussione, suggerendo pertanto ad una vita prolungata delle proposte endotermiche pure. Una novità importante per chi è molto vicino alle vetture più tradizionali, che però potrebbe tradursi in un ulteriore incremento dei prezzi come ci ha insegnato il mercato negli ultimi anni.

La domanda giunge quindi ora spontane; con l'aumento delle proposte elettriche, anche economiche, l'avvio di continui sussidi all'acquisto e alla ricarica, conviene davvero non passare all'elettrico? Se da un lato, in futuro, si potrebbe continuare ad acquistare vetture endotermiche, dall'altro non è chiaro quale sarà il prezzo (ricordiamo che l'Euro7 potrebbe aumentarlo drasticamente) e quanto costerà fare il pieno di carburante. Quanto siete disposti a pagare la benzina o il diesel al litro?

