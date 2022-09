Lo sappiamo, i pulsanti fisici tanto pratici e immediati stanno via via scomparendo nelle auto moderne lasciando il posto a schermi touchscreen o a un’interfaccia digitale sempre più grande. Non si stanno creando interni di auto sempre più asettici, ma numerosi studi hanno dimostrato che i touchscreen sono una fonte di distrazione.

Il capo del design francese Thierry Metroz ha definito “superati” i touchscreen e un designer BMW ha fatto eco a questi sentimenti, anche se in uno stile più professionale. A unirsi al coro di oppositori del touchscreen c’è l’ex designer Apple Jony Ive che pensa che le interfacce multi-touch siano andate troppo oltre e che sia un buon momento per tornare ad utilizzare alcuni controlli fisici. Mentre alcune aziende utilizzano il feedback tattile nel tentativo di creare un’esperienza più intuitiva quando si interagisce con queste interfacce digitali, crediamo che ricreare l’esperienza dei pulsanti fisici sia davvero complicato.

Considerando che Ive proviene da un passato in Apple in cui sia la forma sia le funzioni tendono ad esistere in armonia, non è difficile immaginare che ritenga sia necessaria un’interfaccia più tattile. A questo proposito, Mazda è una delle pochissime case automobilistiche da cui Ive potrebbe trarre ispirazione per la sua Apple Car, in quanto ha apertamente evitato i touchscreen nell’interesse di un’ergonomia più amichevole. Poiché le nuove tecnologie, come gli aggiornamenti via etere, sono basate su soluzioni sempre più sofisticate e dotate di ampi display, capiamo come mai i touchscreen siano più adattabili nelle auto connesse e possano essere migliorati nel tempo. Ma come hanno recentemente osservato Ive e altri designer, è tempo di considerare un migliore equilibrio tra vecchio e nuovo per creare l’esperienza utente migliore e più sicura.