I traghetti elettrici volanti possono cambiare la vita dei pendolari?

L'industria delle barche elettriche sta guadagnando terreno tra i diportisti, ma una nuova generazione di imbarcazioni silenziose ed efficienti sta puntando sui pendolari.

I traghetti elettrici a idrovolante, difatti, stanno arrivando su fiumi e laghi e diverse aziende stanno lavorando per renderli una valida alternativa ai sistemi di trasporto.

Queste imbarcazioni, rispetto ai tradizionali scafi a V, o ai catamarani usati comunemente come traghetti, utilizzano significativamente meno energia per percorrere la stessa distanza sull'acqua.

Gli idrovolanti, funzionando come le ali di un aeroplano sott'acqua, sollevano l'intero scafo della barca, riducendo drasticamente la resistenza e permettendo alla barca di "volare" utilizzando solo il 20% dell'energia richiesta da una imbarcazione a planata.

Le barche a idrovolante esistono da decenni, ma i recenti progressi nella tecnologia hanno sostituito i vecchi motori a combustione interna con motori elettrici, portando queste imbarcazioni a un livello superiore.

Il nome più importante in questo settore è Candela, con sede a Stoccolma, che ha lanciato il suo prototipo di barca elettrica a idrovolante per la prima volta nel 2016 mettendola in produzione a partire dal 2018.

Candela ha iniziato con diversi modelli di motoscafi elettrici per il diporto, ma ora il suo modello più recente, il Candela P-12, sta diventando commerciale per l'uso come traghetto in fiumi, laghi e arcipelaghi, come nelle acque di Stoccolma.

Il P-12 è stato sottoposto a prove in acqua dall'anno scorso, in vista delle prime operazioni commerciali. Uno dei primi operatori a utilizzarlo sarà sul Lago Manapōuri in Nuova Zelanda, dove si prevede che sostituirà 240 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, sostituendo le barche a motore a combustione.

Mentre Candela guida indubbiamente il settore, altre barche elettriche a idrovolante sono emerse negli ultimi due anni. Vessev, una startup con sede ad Auckland, Nuova Zelanda, ha recentemente completato due settimane di test intensivi in acqua per il suo traghetto elettrico a idrovolante VS-9. Il CEO di Vessev, Eric Laakmann, ha annunciato che il VS-9 ha superato tutte le aspettative, navigando tranquillamente su onde di vento che raggiungevano i 35 nodi.

Il VS-9 è progettato per trasportare fino a nove passeggeri, ma Vessev sta sviluppando un traghetto a idrovolante molto più grande per 100 passeggeri, destinato a operatori di maggiori dimensioni.

Anche Navier, una startup con sede a San Francisco, California, intende entrare nel mercato dei traghetti commerciali con il suo primo modello, il Navier N30. Questa barca ha avviato il suo primo programma pilota ufficiale all'inizio di quest'anno in collaborazione con la piattaforma di pagamento Stripe, per trasportare i suoi dipendenti dai sobborghi di San Francisco al centro città, trasformando un viaggio in auto di un'ora in una corsa in traghetto di mezz'ora.

L'adozione di traghetti elettrici a idrovolante potrebbe sostituire un numero significativo di auto nelle città costiere, rendendo l'esperienza di viaggio più piacevole ed efficiente.

Questi traghetti non solo consumano meno energia, ma offrono anche un'esperienza di navigazione più fluida e confortevole, riducendo notevolmente quei fastidi tipici quali il "mal di mare".

Con queste innovazioni, il futuro del trasporto acquatico potrebbe diventare non solo più sostenibile, ma anche molto più gradevole per i pendolari.