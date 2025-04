Coyote rinnova la sua app, per una guida ancor più sicura

Dopo vent'anni di assistenza agli automobilisti europei, Coyote reinventa la sua applicazione mobile in un contesto dove la sicurezza stradale rimane una sfida quotidiana. Nel 2024, sono stati registrati ben 12 milioni di flash da autovelox, un dato che evidenzia come i conducenti francesi - tre quarti dei quali utilizzano l'automobile ogni giorno - continuino a essere esposti ai rischi della guida imprudente. Questa realtà persiste nonostante l'esistenza di soluzioni gratuite per evitare sanzioni e mantenere velocità appropriate, spingendo Coyote a rivoluzionare la propria offerta con un focus su avvisi più intuitivi e un sistema di segnalazione considerato il più affidabile sul mercato.

Il processo di trasformazione dell'azienda francese è iniziato nel novembre 2024 con il lancio del Coyote Max, seguito a febbraio 2025 dal Coyote Nano 2.0, un tracker progettato per massimizzare le possibilità di recupero in caso di furto del veicolo. Adesso, tocca all'applicazione mobile subire una metamorfosi radicale, con un'interfaccia grafica completamente ridisegnata, una navigazione più fluida e prestazioni potenziate.

"Si tratta del primo redesign completo dalla nascita dell'App nel 2009," spiega Stéphane Curtelin, Direttore Marketing e Prodotto di Coyote. "I nostri team di sviluppatori di Suresnes e Bordeaux hanno accettato la sfida di reinventare l'esperienza Coyote, modernizzando le interfacce pur mantenendo il DNA del nostro servizio: garantire allerte impossibili da ignorare." L'app è stata sviluppata insieme agli utenti, che hanno partecipato alla creazione tramite test pre-lancio che hanno coinvolto migliaia di automobilisti.

L'elemento distintivo di Coyote è sempre stato l'immediatezza delle notifiche, sia visive che acustiche, per fornire informazioni utili ai conducenti senza distrarli dalla guida. Con la nuova versione, questa caratteristica è stata ulteriormente perfezionata.

Un sondaggio CSA condotto a febbraio 2025 su oltre 600 utenti della soluzione Coyote Drive rivela che il 94% degli intervistati dichiara di non perdere mai una zona di controllo grazie agli avvisi acustici. Questo risultato conferma l'efficacia delle notifiche progettate per catturare l'attenzione del conducente esattamente nel momento opportuno, consentendo un adeguamento ottimale alla situazione stradale.

La revisione dell'interfaccia ha portato a una differenziazione più chiara tra i vari tipi di allerte, attraverso forme e colori specifici. Le notifiche di controllo mantengono la caratteristica forma triangolare, mentre il colore delle allerte di pericolo si intensifica in base al livello di rischio; questo sistema di priorità visiva permette agli automobilisti di identificare rapidamente la natura dell'avviso.

La nuova App Coyote si distingue dalla concorrenza offrendo diverse modalità di guida personalizzabili, una caratteristica esclusiva nel suo genere. La modalità Esperto consente di anticipare pericoli e controlli fino a 30 km di distanza, ottimizzando contemporaneamente la visibilità dell'indicatore di velocità. Quando si entra in una zona di avviso, la notifica occupa gran parte dello schermo, risultando impossibile da ignorare.

Per chi preferisce mantenere la visione d'insieme, la modalità Mappa visualizza costantemente traffico e navigazione, anche durante le allerte. L'introduzione di un tema chiaro permette inoltre di adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione, con possibilità di impostazione manuale o automatica. L'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto è stata perfezionata per garantire un'esperienza ottimale anche sugli schermi integrati nei veicoli compatibili.

La nuova app Coyote è stata rilasciato lo scorso 31 marzo sia su iOS che Android, ma il rilascio sarà graduale e raggiungerà tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Se l'avete già installata e volete verificare la disponibilità della nuova versione, non dovete far altro che andare su App Store o Google Play Store (a seconda dello smartphone che avete) e verificare se l'app Coyote è aggiornabile.