Tutte le novità Navee per il 2025

NAVEE, azienda emergente nel settore della micromobilità, ha svelato la sua nuova gamma di prodotti a Milano. Con l’obiettivo di trasformare il modo di vivere la mobilità urbana, il brand ha presentato le serie di monopattini elettrici ST3 e GT3, affiancati da e-bike dal design all’avanguardia e dal Golf Trolley Birdie 3X, un innovativo ausilio per gli appassionati di golf. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori, mentre i nuovi prodotti promettono prestazioni elevate, comfort superiore e tecnologie intelligenti a supporto di una guida sicura e connessa.

Le serie ST3 e GT3

NAVEE ha presentato due linee di monopattini elettrici che incarnano l’equilibrio perfetto tra potenza e design. La serie ST3, concepita per chi cerca prestazioni senza compromessi, si distingue con due modelli. Il modello ST3 Pro, dotato di un motore da 1.350W di picco e una batteria capace di garantire un’autonomia certificata fino a 75 km, affronta pendenze fino al 28% con la sicurezza offerta dal sistema di sospensioni Damping Arm a quattro bracci polimerici. La versione standard ST3, invece, offre un’esperienza dinamica grazie al motore da 1.000W di picco e all’efficacia del sistema frenante triplo, che riduce significativamente la distanza di frenata grazie anche alla tecnologia E-ABS e al controllo della trazione.

La serie GT3, invece, rappresenta la risposta ideale per chi desidera un equilibrio tra prestazioni e funzionalità smart. Il modello GT3 Max, capace di affrontare pendenze fino al 22% e di raggiungere una velocità massima di 20 km/h, si distingue per le sospensioni avanzate che riducono le vibrazioni del 40% e per una batteria che assicura fino a 75 km di autonomia. La versione GT3, con un motore da 700W e un’autonomia di 60 km, integra funzioni intelligenti come la localizzazione, la protezione antifurto e la possibilità di gestire il blocco tramite smartphone, anche in sinergia con Apple Find My.

Le e-bike NAVEE

Oltre ai monopattini, NAVEE ha ampliato il proprio ventaglio di soluzioni presentando tre modelli di e-bike studiati per rispondere alle esigenze di una clientela variegata. La C7, caratterizzata da un design step-through elegante e un’autonomia di 60 km, si rivolge a chi percorre quotidianamente il tragitto casa-lavoro. Il modello morello F7, con il suo design pieghevole e pneumatici larghi, si configura come la scelta ideale per chi desidera esplorare sia il tessuto urbano che sentieri meno battuti, mentre la M7 è stata progettata per famiglie e per chi ha bisogno di trasportare carichi maggiori, garantendo potenza e stabilità in ogni condizione.

Il Golf Trolley Birdie 3X

Un’altra novità significativa presentata è il Golf Trolley Birdie 3X, che introduce il sistema Smart Follow-Me. Questa tecnologia all’avanguardia permette al trolley di seguire il giocatore in maniera autonoma mantenendo una distanza costante, facilitando gli spostamenti sul campo da golf. La batteria da 220 Wh consente un’autonomia sufficiente per tre partite complete da 18 buche, mentre il design pieghevole ne facilita il trasporto e la configurazione, rendendolo un compagno ideale per gli appassionati di golf.

L’offerta di lancio

Per celebrare il lancio, NAVEE ha previsto una promozione speciale dal 3 al 22 aprile, che permette di preordinare i nuovi modelli a prezzi ridotti. Con sconti che arrivano fino a 100€ di risparmio, le offerte comprendono il modello ST3 Pro a 699€ (invece di 799€), lo ST3 a 599€ (invece di 699€), il GT3 Max a 499€ (invece di 599€) e il GT3 Pro a 449€ (invece di 599€). Questa iniziativa si propone di incentivare l’adozione della mobilità elettrica, rendendo accessibili soluzioni tecnologicamente avanzate ad un pubblico sempre più ampio.