Renault Austral: le principali novità del restyling

Renault Austral si rinnova. Presentato a distanza di poche settimane dal rinnovamento della Espace, l'aggiornamento della Austral arriva a soli due anni dal suo debutto sul mercato. Il restyling introduce significativi cambiamenti esterni che allineano il modello al nuovo linguaggio stilistico della casa francese, miglioramenti negli interni e una gamma motori razionalizzata, abbandonando la versione mild hybrid meno potente ma mantenendo le propulsioni più performanti.

Prodotta nello stabilimento di Palencia in Spagna, la rinnovata Austral sarà commercializzata entro l'estate in tre allestimenti: evolution, techno ed esprit Alpine. L'aggiornamento sottolinea la volontà di Renault di mantenere competitivo il suo SUV di segmento C in un mercato sempre più affollato, puntando su tecnologia avanzata, materiali sostenibili e una rinnovata presenza su strada.

Il rinnovamento estetico si concentra principalmente sul frontale, ora allineato al family feeling degli altri modelli della gamma. I nuovi gruppi ottici introducono una firma luminosa a semi-losanga più definita, accompagnati da paraurti ridisegnati e un cofano dalle linee aggiornate. La calandra si distingue per un motivo composto da piccole losanghe in rilievo che conferiscono profondità e carattere al frontale.

Anche il posteriore riceve attenzioni, con una parte superiore del portellone dalle linee riviste e gruppi ottici che richiamano quelli della nuova Espace, caratterizzati da elementi luminosi ispirati al tangram. Un dettaglio interessante, ereditato dalla sorella maggiore Espace, è l'introduzione di sottili lame in nero lucido nella parte bassa della fiancata, pensate per proteggere i parafanghi posteriori dai danni causati dalla ghiaia.

All'interno, sebbene la configurazione generale rimanga fedele al modello precedente, Renault ha introdotto sedili dal nuovo disegno, studiati per offrire un supporto laterale migliorato e un maggiore sostegno per le spalle. Negli allestimenti evolution e techno debuttano le nuove sellerie Egée, realizzate con il 98% di materiali riciclati, in linea con l'impegno ambientale del marchio. La versatilità rimane uno dei punti di forza: la panca posteriore scorre di 16 cm e offre tre diverse posizioni di inclinazione, garantendo fino a 27 cm di spazio per le ginocchia. Il bagagliaio, accessibile tramite portellone ad apertura elettrica, varia in capacità a seconda della motorizzazione: 555/1.761 litri per la versione mild hybrid, leggermente inferiore (527/1.736 litri) per la full hybrid.

Il sistema OpenR con doppio display continua a essere il cuore tecnologico dell'Austral, con uno schermo da 12" per la strumentazione digitale e un display da 9" o 12,3" (a seconda dell'allestimento) per l'infotainment. L'interfaccia del sistema multimediale è stata aggiornata e ora include di serie la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Una delle novità più innovative è l'introduzione del riconoscimento facciale del conducente, già presente sulla rinnovata Espace. Grazie a una telecamera posizionata nel montante anteriore, il sistema identifica il guidatore e applica automaticamente le impostazioni del suo profilo, dalla posizione di sedile e specchietti alle preferenze per app e radio nell'infotainment.

La sicurezza non è da meno, con ben 32 sistemi di assistenza alla guida, tra cui la guida assistita di Livello 2 e il monitoraggio dell'angolo cieco. Il tasto My Safety Switch sul volante permette di richiamare rapidamente le impostazioni dei principali sistemi di assistenza, consentendo di attivare o disattivare le funzioni, regolare il livello di intervento e gestire l'avvisatore acustico.

Sul fronte propulsivo, Renault ha semplificato la gamma eliminando la versione mild hybrid da 130 CV. Rimane disponibile la mild hybrid da 160 CV, basata su un 1.3 litri turbo benzina a iniezione diretta abbinato a una trasmissione a variazione continua, con un consumo dichiarato di 6,2 litri ogni 100 km.

Il fiore all'occhiello della gamma motori resta la versione full hybrid E-Tech da 200 CV, che beneficia di un nuovo software di gestione per un funzionamento più fluido. Questo powertrain complesso combina un 1.2 turbobenzina da 130 CV e 205 Nm con due motori elettrici: uno principale da 70 CV e 205 Nm collegato alla batteria da 2 kWh, e uno secondario da 34 CV e 50 Nm integrato nell'HSG che gestisce l'avviamento e contribuisce alla fluidità dei cambi marcia. Con questa configurazione, i consumi dichiarati scendono a 4,7 l/100 km, dimostrando l'efficienza della soluzione ibrida completa.