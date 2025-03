Come i veicoli elettrici trasformano il settore energetico

La quota di auto elettriche sale, la domanda di petrolio scende. Il mercato automobilistico mondiale sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con i veicoli elettrici che conquistano quote di mercato sempre più significative a scapito delle tradizionali auto a combustione interna. Secondo i dati del recente rapporto "Global Energy Review" dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), nel 2024 le vendite globali di auto elettriche hanno superato i 17 milioni di unità, con un incremento di oltre il 25% rispetto all'anno precedente (ormai 1 auto su 5 venduta nel mondo è elettrica). Questa crescita esponenziale ha portato i veicoli elettrici a rappresentare oltre un quinto dell'intero mercato automobilistico mondiale, confermando le proiezioni degli analisti e segnando un punto di svolta nella transizione energetica del settore dei trasporti.

La Cina domina il mercato globale

Il gigante asiatico si conferma il principale propulsore di questa rivoluzione, concentrando quasi due terzi delle vendite mondiali di veicoli elettrici. Con un tasso di crescita annuo vicino al 40%, il mercato cinese ha mostrato una particolare predilezione per i veicoli ibridi plug-in (PHEV), le cui vendite sono aumentate dell'80% nell'ultimo anno. Questo successo è stato favorito da politiche mirate, tra cui un programma di rottamazione che prevede incentivi fino a 3.000 dollari per l'acquisto di veicoli a nuova energia e dalla crescente domanda di veicoli elettrici a autonomia estesa (EREV).

Negli Stati Uniti, la diffusione dei veicoli elettrici ha registrato una crescita superiore al 10%, sostenuta dall'introduzione di nuovi modelli sul mercato e dalla disponibilità di crediti d'imposta per gli acquirenti. Scenario più complesso nell'Unione Europea, dove le vendite di auto elettriche hanno subito una contrazione del 6%. Questo calo è attribuibile principalmente alla situazione tedesca, dove la rimozione dei sussidi statali alla fine del 2023 ha frenato significativamente gli acquisti. In controtendenza il Regno Unito, che grazie al mandato sui veicoli a zero emissioni (ZEV) ha visto un'impennata nelle vendite, superando per la prima volta la Germania nel segmento delle auto elettriche a batteria.

Particolarmente significativa è la crescita registrata nei mercati emergenti al di fuori della Cina, con un aumento annuo dell'80% nelle vendite di veicoli elettrici. Paesi come Brasile e Indonesia hanno mostrato incrementi rispettivamente del 140% e del 190%, sebbene partendo da volumi relativamente contenuti.

Impatto sulla domanda di petrolio

L'ascesa dei veicoli elettrici sta iniziando a influenzare in modo concreto il consumo di combustibili fossili. Nel 2024, la crescita della domanda globale di petrolio ha subito un marcato rallentamento, attestandosi allo 0,8% rispetto all'1,9% del 2023. Significativo il dato relativo al trasporto stradale, dove si è registrata una leggera diminuzione della domanda di petrolio a livello globale, con cali in Cina (-1,8%) e nelle economie avanzate (-0,3%). Questi numeri suggeriscono che l'elettrificazione del parco auto mondiale sta iniziando a produrre effetti tangibili sul consumo di carburanti tradizionali.

Tuttavia, la domanda di petrolio continua a crescere in altri settori, come l'aviazione e la petrolchimica. Inoltre, nei mercati emergenti e in via di sviluppo al di fuori della Cina, il consumo di carburante è ancora in aumento, con l'India (+3,4%) che si conferma il principale motore della crescita della domanda globale di petrolio nel 2024.

L'espansione del mercato dei veicoli elettrici - sebbene con tempi dilatati rispetto alle aspettative iniziali- evidenzia una tendenza strutturale verso l'elettrificazione del settore dei trasporti. Con il continuo miglioramento della tecnologia, la riduzione dei costi di produzione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, gli esperti prevedono un ulteriore consolidamento di questa tendenza nei prossimi anni. L'impatto sulla domanda di petrolio, già visibile nel rallentamento della crescita complessiva, sembrerebbe quindi destinato ad accentuarsi con l'aumento della penetrazione dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico globale.

Il 2024 ha rappresentato quindi un anno cruciale nella transizione verso la mobilità elettrica, segnando - forse - l'inizio un cambiamento significativo nelle preferenze dei consumatori e nelle dinamiche del mercato automobilistico. Sebbene i veicoli a combustione interna mantengano ancora una posizione dominante, la tendenza verso un futuro sempre più elettrificato appare ormai incanalata, con implicazioni profonde per il settore energetico e per gli sforzi globali di riduzione delle emissioni di CO₂.