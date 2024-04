ID. CODE è il nuovo concept di Volkswagen con guida autonoma di livello 4

Nel cuore della rivoluzione del design di Volkswagen si cela un'innovazione molto promettente: la ID. CODE, un concept SUV che abbraccia l'avanguardia e va oltre i limiti del design convenzionale.

Abbinando una silhouette slanciata e dinamica con passaruota muscolosi, la ID. CODE sfoggia una presenza sorprendente su strada, fondendo potenza ed eleganza in un'unica soluzione. Il nuovo design dei montanti, ora solidi e a forma di "D", evoca l'iconica immagine della Golf originale, conferendo al veicolo una presenza imponente e sportiva. I rivoluzionari sistemi di illuminazione interattivi aggiungono una nota umana alla vernice Horizon Blue, trasformando la ID. CODE in molto più di un semplice veicolo.

Ciò che rende veramente unica la ID. CODE è l'ispirazione: per la prima volta, Volkswagen unisce un design fluido alle caratteristiche tecniche di un SUV, aprendo nuovi orizzonti nel mondo dell'automotive. I sistemi di illuminazione interattivi, che imitano il movimento degli occhi umani, conferiscono alla concept car un tocco di vitalità, mentre l'intelligenza artificiale apre le porte a una comunicazione senza precedenti tra conducente e veicolo.

Ma la vera innovazione risiede nella tecnologia luminosa avanzata. La Light Cloud e i fari 3D-Eyes integrati nel cofano anteriore creano una firma luminosa unica, che non solo aggiunge personalità al veicolo, ma interagisce in modo intelligente con l'ambiente circostante. Durante la guida autonoma di livello 4, i movimenti simulati degli occhi umani forniscono segnali intuitivi agli altri utenti della strada, migliorando la sicurezza e la comunicazione.

Il Light Screen interattivo, integrato nel paraurti anteriore, fornisce informazioni visive aggiuntive, come le previsioni meteo, mentre i sensori radar e le telecamere integrate consentono al Centre Pilot di riconoscere l'ambiente circostante. Il design aerodinamico della vettura non solo ottimizza le prestazioni, ma integra anche tecnologie avanzate per la guida autonoma.

La parte posteriore della ID. CODE presenta elementi di design altrettanto innovativi, come i Flying Rail ultrapiatti e i fari 3D-Eyes che interagiscono con l'ambiente circostante. Lo spoiler sul tetto non solo migliora l'aerodinamica, ma contribuisce anche a una maggiore visibilità posteriore, mentre il diffusore tridimensionale completa l'estetica aerodinamica della vettura.

Quando il conducente prende il controllo, la ID. CODE si adatta alle sue esigenze; il sedile viene regolato automaticamente per garantire una posizione ottimale, mentre il volante multifunzione offre una presa ergonomica ideale. L'avatar basato sull'IA assiste il conducente, fornendo informazioni e supporto durante il viaggio. Il tradizionale cockpit con infotainment viene sostituito da un display head-up con realtà aumentata, che proietta informazioni visive direttamente davanti al parabrezza, consentendo al conducente di concentrarsi esclusivamente sulla guida.

Durante la guida autonoma di livello 4, l'ambiente a bordo si trasforma completamente. Il volante scompare elegantemente nella plancia per creare uno spazio simile a un salotto, mentre i sedili possono essere ruotati per creare diverse configurazioni, come la modalità Family, in cui i passeggeri anteriori e posteriori possono sedersi l'uno di fronte all'altro.