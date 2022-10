Sono sempre più numerose le aziende che puntano a ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalla loro flotta di veicoli. Anche le grandi compagnie di consegne hanno infatti dato al via a programmi di elettrificazione a medio e lungo termine. È la volta dell’azienda multinazionale svedese Ikea che ha svelato i piani in occasione della conferenza Impact organizzata da Reuters.

La promessa fatta da Jesper Brodin è quella di effettuare le consegne esclusivamente con mezzi elettrici a partire dal 2025. Non a caso, tale obiettivo si pone al centro della strategia dell’azienda svedese di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2030. Non dimentichiamo che le emissioni prodotte dall’azienda sono già scese del 6% rispetto ai livelli pre-pandemia, nonostante il numero delle vendite sia nettamente aumentato, anche grazie all’impegno nella lotta alla CO2 che ha visto negli ultimi anni investimenti pari a 2,5 miliardi di euro nelle energie pulite. Tali investimenti hanno difatti consentendo all’azienda di generare più rinnovabili a livello globale di quante ne consuma tanto che tra i nuovi obiettivi vi è quello di aumentare gli investimenti fino a 6,5 miliardi entro il 2030 come parte degli sforzi per aumentare l’uso di energia rinnovabile in tutta la sua catena di approvvigionamento.

Forse in alcune regioni ci saranno sfide maggiori e dovremo spingere di più per vincerle, ma le consegne saranno in elettrico già nel 2025.

Come dichiarato a Reuters, la compagnia svedese punta a lanciare una campagna d’informazione per sensibilizzare gli utenti al risparmio energetico a partire dall’illuminazione a LED fino alle pompe di calore solari, includendo anche la vendita di prodotti a basso costo per il risparmio energetico. L’aggravarsi della crisi energetica probabilmente accelererà la transizione della società verso un’energia più pulita, ma come ha sottolineato Brodin i prossimi due anni saranno del tutto impegnativi per le famiglie.