Il concept Hyundai 45 è vicino: trovate alcune foto spia

Durante il Motorshow di Francoforte dell’anno scorso una delle auto che più aveva riscosso successo fu proprio la Hyundai 45, una concept car proposta dall’omonimo brand. Voci affermano che la produzione di questa auto inizierà nel prossimo futuro, forse nel 2021, e oggi sembra proprio che questa informazione sia esatta.

Dalle foto che potete vedere, sebbene sia pesantemente camuffata, l’auto in questione è la Hyundai 45: chiamata internamente come NE (ovviamente un nome in codice) e perfetta per essere l’omaggio ai 45 anni dell’iconica Hyundai Pony Coupe del ’74. Dagli scatti si nota quindi la parte anteriore e quella posteriore, identica alla 45 Concept, mentre altre parti purtroppo rimangono troppo camuffate per essere riconosciute.

Internamente l’auto dovrebbe essere elettrica e quattro ruote motrici: per i motori sembra infatti che uno più grande sarà posizionato posteriormente, mentre anteriormente uno più piccolo gestirà le ruote anteriori. Sebbene non sia confermato, è molto probabile che la piattaforma su cui verrà montata sarà la E-GMP (Electric-Global Modular Platform), capace di contribuire ad un’autonomia maggiore e a dei tempi di ricarica davvero bassi.