Svelata all’inizio di questa settimana, la nuova supercar ibrida plug-in Lamborghini Revuelto è un enorme miglioramento rispetto all’Aventador che si pone di sostituire, e ora abbiamo la possibilità di giocare con il configuratore per vedere le innumerevoli opzioni disponibili per questa spettacolare macchina.

Nonostante tutto sia cambiato, Revuelto conserva l’ampia possibilità di personalizzazione che è stata una tradizione Lamborghini per anni. Si inizia quindi con un’ampia gamma di colori per la carrozzeria e una selezione di numerose tavolozze: dalle più classiche di casa Lamborghini al famoso Ad Personam. Non ci sono combinazioni cromatiche invalidanti: ogni opzione di Revuelto consente di proseguire nella configurazione e creare, pertanto, qualcosa di assolutamente unico.

Successivamente allo schema di colori è il turno dei cerchioni, diamantati, e delle pinze freno disponibili quest’ultime in diverse colorazioni. Per i più appassionati sono disponibili ulteriori personalizzazioni dedicate al diffusore posteriore e a piccoli dettagli aerodinamici. Successivamente, quasi nelle fasi finali, è il turno dell’abitacolo: dai sedili alle cuciture a contrasto, dalla console centrale alle cinture di sicurezza. La personalizzazione di Revuelto è quasi illimitata, al pari dei migliori videogiochi, e apprezziamo che Lamborghini abbia scelto di renderlo pubblico e fare sognare tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Infine è il turno del Surround Assistance Pack (assistenza al cambio di corsia e assistenza al traffico anteriore), Parking Pack (sensori di parcheggio anteriori/posteriori e una telecamera dall’alto), e dell’interfaccia per smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. È disponibile anche un sistema di tracciamento dei veicoli, nel caso in cui qualcuno tema un possibile furto.

Purtroppo non è possibile conoscere i prezzi delle singole personalizzazioni. In rete si ipotizza che Revuelto avrà un costo di circa 500mila euro e, con tante personalizzazioni, crediamo che possa anche raggiungere e superare i 600mila.