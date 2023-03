Dopo settimane di teaser in tutte le salse, finalmente Lamborghini ha svelato la sua ultima creazione: si chiama Revuelto e per la prima volta è dotata di una motorizzazione ibrida di tipo plug-in, abbinata a un motore endotermico V12 da 6.5 litri – la potenza generata è pazzesca, si parla di ben 1015 cavalli!

Lamborghini Revuelto manda definitivamente in pensione la Aventador e la sostituisce come modello top di gamma della casa di Sant’Agata, ma con un twist: per la prima volta della storia di Lamborghini il motore V12 è abbinato a un sistema ibrido plug-in composto da 3 motori elettrici, di cui due posizionati sull’asse anteriore dell’auto e il terzo posizionato sopra al cambio automatico a doppia frizione e 8 rapporti. I motori sono alimentati da una piccola batteria da 3,8 kWh sufficiente a percorrere circa 10 km in modalità 100% elettrica: si tratta di una funzione molto comoda per le manovre e gli spostamenti in ambienti urbani.

La nuova motorizzazione V12 ibrida plug-in messa a punto da Lamborghini permette all’auto di generare una potenza strabiliante, tanto che lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 2,5 secondi, mentre per toccare i 200 km/h ne servono 7.

Le modalità di guida sono diverse e possono essere selezionate tramite la rotellina dedicata inserita sul nuovo volante installato sulla Revuelto: troviamo le modalità Recharge (per ricaricare la batteria al litio ci vogliono circa 6 minuti di guida), Hybrid e Performance, da abbinare ai programmi di guida specifici Città, Strada, Sport e Corsa, con la modalità Città che riduce la potenza totale a 180 cavalli e usa il V12 solo se strettamente necessario, fino alla modalità Corsa che scatena tutti i 1015 cavalli che la nuova Lamborghini Revuelto è in grado di sprigionare.

Altra grande novità sulla Revuelto è il telaio, realizzato con tecniche prese dall’aeronautica, pesa il 10% in meno rispetto a quello della Aventador pur avendo aumentato la sua rigidità grazie all’esteso utilizzo della fibra di carbonio; nella parte posteriore, come da tradizione, troviamo installato il motore termico, frontalmente troviamo i due motori elettrici mentre la batteria è posizionata dove una volta si sarebbe trovato il tunnel centrale per la trasmissione.

Dal punto di vista estetico non possiamo che sottolineare i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, con una firma luminosa a Y orizzontale che si sposa alla perfezione con le linee muscolose disegnate dai designer Lamborghini; il retrotreno è ancora più affascinante grazie all’imponente doppio scarico, al diffusore posteriore e all’immancabile apertura nella carrozzeria che ci mostra il V12, che viene illuminato da una delle luci di stop ogni volta che si tocca il freno.

Il peso totale di Lamborghini Revuelto è di 1772 kg, ripartiti 44/56; l’auto poggia su 4 pneumatici Bridgestone Potenza Sport installati su cerchi da 20″ all’anteriore e da 21″ al posteriore.

Per la nuova Lamborghini Revuelto si parla di un prezzo che parte da 510.000 €.