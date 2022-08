Le auto moderne sono sempre più smart, interconnesse e capaci di offrire una moltitudine di servizi di intrattenimento a disposizione sia del conducente sia dei passeggeri; potremmo quasi dire, in alcune occasioni, che si è davanti ad un computer, o ad uno smartphone, su ruote. Alcuni dei modelli che abbiamo utilizzato nelle nostre prove auto sono così ricchi di funzionalità da lasciare gli occupanti quasi interdetti per le opzioni disponibili, senza considerare anche la difficoltà che si può riscontrare in alcune occasioni.

Problemi misurati anche in recenti studi che hanno certificato come, avere alcuni comandi fisici basilari, possa fare la differenza in termini di sicurezza e reattività. Una buona soluzione per mitigare queste situazioni è quello di affidarsi ad Android Auto o Apple CarPlay ed effettuare quindi una sorta di “mirroring” del proprio dispositivo. Si tratta di un punto importante per chi è alla ricerca anche di familiarità di utilizzo e per chi, per esempio per esigenze lavorative, si trova spesso a cambiare auto e non desidera dover apprendere o configurare un nuovo sistema di intrattenimento.

Ma quali sono le differenze? Quale sistema opera meglio? In questo approfondimento proveremo a darvi una idea generale, sia oggettiva sia, anche soggettiva.

Android Auto vs Apple CarPlay: compatibilità

Non ci sono grandi e misurabili differenze in merito. I due sistemi sono disponibili da un periodo analogo e, salvo rare scelte delle case costruttrici, i moduli di interfaccia sono compatibili con entrambi i sistemi. Non è raro, infatti, poter connettere indistintamente smartphone Android e iPhone senza dover apportare aggiornamenti di “sistema” della propria auto. Attenzione solo a questo specifico periodo storico che, complice la continua carenza dei semiconduttori, ha portato alcuni marchi, tipo BMW, a consegnare le proprie vetture senza Android Auto e Apple CarPlay.

Android Auto vs Apple CarPlay: connessione

Mentre a livello di compatibilità non ci sono particolari differenze, per quanto concerne alla connettività lo scenario potrebbe farsi più interessante. Generalmente, le auto più comuni, sono compatibili con Android Auto e Apple CarPlay “wired”, ossia collegabili via cavo. Nell’abitacolo sarà infatti presente una porta dedicata per collegare il proprio smartphone per farlo dialogare con la vettura.

In questi approfondimenti, dedicati ai mondi Android e Apple, abbiamo già definito come trasformare un sistema “wired” in uno “wireless”, ma precisiamo che a volte è possibile trovare come equipaggiamento base Apple CarPlay Wireless ma non la controparte senza cavo. Il motivo è a noi sconosciuto, ma in qualche modello siamo rimasti stupiti di questa funzionalità.

Poter collegare il proprio dispositivo con il WiFi permette un utilizzo più snello e ordinato, a discapito però del consumo della batteria che potrebbe esaurirsi durante le lunghe tratte; qui i costruttori, in genere, mettono a disposizione caricatori a induzione, comunemente definiti senza filo, proprio per ovviare a questa problematica. Questo accessorio non è sempre disponibile come allestimento base, ma per qualche decina di euro consigliamo di valutarlo.

Android Auto vs Apple CarPlay: interfaccia

Sebbene per i meno esperti l’interfaccia di entrambi i sistemi potrebbe sembrare simile, ci sono delle differenze importanti che modificano anche quella che è, difatti, l’esperienza di utilizzo. Google apporta frequentemente costanti aggiornamenti ad Android Auto ed è stato annunciato di recente un’importante modifica che stravolgerà il layout; allo stato attuale, però, Android Auto mostra solo un’applicazione alla volta, senza alcuna opzione di multitasking.

Apple, invece, è più evoluto sotto questo punto di vista e, con iOS 13, permette di gestire musica, navigazione, suggerimenti, tutto in un’unica schermata. Anche se descritta così potrebbe apparire dispersiva, vi assicuriamo che la gestione dello spazio è decisamente superiore in casa Apple. Inoltre anche la risoluzione è più corretta, in alcune vetture ci è capitato di osservare intere porzioni del display inutilizzate con Android Auto (come sulle Hyundai!).

Inoltre, CarPlay non richiede di dover parcheggiare o inserire il freno di stazionamento (o la marcia P) per inserire una destinazione utilizzando la tastiera, a differenza di Android Auto. Il sistema di Google, in alcune occasioni, è quasi fastidioso; ad esempio, se passate lo smartphone al passeggero non sarà in grado di utilizzare Google Maps, in quanto “proiettato” già sul display dell’auto. Su alcuni modelli, il touchscreen viene addirittura disabilitato sia alla guida, sia nelle fasi di stazionamento, delegando tutti i comandi solo ai sistemi fisici.

Android Auto vs Apple CarPlay: app di terze parti

Entrambe le piattaforme consentono agli utenti di utilizzare le app disponibili sul proprio smartphone; purtroppo in nessuno dei due casi è possibile avviare tutte le applicazioni ma solo una piccola selezione. Android Auto in questo scenario offre una compatibilità maggiore, soprattutto quando si tratta di messaggistica.

Android Auto vs Apple CarPlay: assistente vocale

Se c’è un elemento su cui entrambi gli sviluppatori devono ancora lavorare è quello legato agli assistenti vocali; il discorso in questo caso è generico perché l’esperienza utente, a nostro parere, non è soddisfacente in nessuno dei due casi. L’idea di Apple e Google è quella di eliminare completamente l’interazione manuale e utilizzare esclusivamente la nostra voce; purtroppo, al momento, il traguardo appare ancora lontano.

I problemi maggiori riscontrati riguardano l’apprendimento e la lentezza nell’elaborare risposte o prendere azioni. Inoltre i contenuti a comando vocale disponibili sono ancora esigui.

Lacune a parte, Apple funziona leggermente meglio per due semplici punti. Il primo riguarda la grafica, Siri è meno invasiva e utilizza un’interfaccia trasparente che non va a coprire le informazioni di navigazione (seppur marginalmente). Il secondo è relativo all’interazione, in quanto Siri può essere attivata pronunciando le classiche parole “Hey Siri” direttamente nel microfono integrato nell’abitacolo.

Android Auto vs Apple CarPlay: aggiornamenti e novità

Come anticipato in un paragrafo precedente, gli aggiornamenti di Android Auto sono frequenti e di conseguenza anche la correzione di alcuni fastidiosi bug. Purtroppo, neanche con l’ultima versione, Android Auto 8, assisteremo al cambiamento radicale del layout annunciato con l’arrivo di Coolwalk. Sempre a tema novità, sappiamo che Apple ha intenzione di rivoluzionare interamente il sistema dalle fondamenta come ha annunciato in occasione dello scorso WWDC.

Android Auto vs Apple CarPlay: screenshot

Sebbene catturare uno screenshot durante la guida rimanga un evento raro, sia CarPlay che Android Auto offrono la possibilità di acquisire e condividere se necessario. Tuttavia, mentre il processo è semplice su iPhone, è molto più complicato con Android Auto tanto da dover entrare nella modalità sviluppatore.

Sicuramente nessuno di voi darà peso, com’è giusto che sia, a questa funzione, ma in caso di necessità è meglio che tu abbia un dispositivo Apple.

Android Auto vs Apple CarPlay: chi vince?

Decretare un vincitore assoluto non è mai semplice in questi casi, soprattutto perché ci sono una serie di abitudini soggettive che potrebbero pesare in maniera differente in ogni individuo. Dopo aver provato entrambi i sistemi per diverso tempo, crediamo che Apple CarPlay sia superiore sia sotto al punto di vista della reattività sia per l’interfaccia utente. L’idea di poter avere un ampio display ma non poterlo sfruttare completamente è un “bug” che fatichiamo a digerire completamente, soprattutto perché è presente ormai da diversi aggiornamenti.

Di contro, Android ha una disponibilità e compatibilità con app di terze parti leggermente superiore e una gestione delle notifiche, a nostro parere, migliore.

Android Auto vs Android Automotive: cosa cambia

Ricordiamo che Android Auto non è tuttavia l’unica soluzione pensata da Google; alcune vetture più recenti, in verità un numero estremamente ristretto, offre il sistema operativo di Android pensato e plasmato esclusivamente per le auto. Se siete curiosi, a questo indirizzo è disponibile un approfondimento in grado di rispondere a tutte le domande.