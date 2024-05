Quest'incredibile GPU cinese è più veloce di una AMD Radeon... Integrata, di 10 anni fa

La cinese Lingjiu Microelectronics ha di recente presentato la sua scheda grafica GP201, dimostrandosi all'altezza delle performance di una GPU integrata AMD risalente a dieci anni fa. La scheda è già entrata nella fase di produzione di massa e può già essere acquistata dai clienti cinesi, almeno secondo quanto riportato da IT Home.

Le prestazioni non fanno certo gridare al miracolo e ci vorrà parecchio prima che una delle GPU di Lingjiu Microelectronics possa apparire nella lista delle migliori schede video gaming, ma ciò non significa che il lavoro dell'azienda non sia da apprezzare. Ci vogliono tempo, capacità e risorse per creare una scheda video da zero, senza dubbio questo sembra un buon punto di partenza per la giovane azienda cinese.

In commercio è possibile trovare cinque varianti di GP201, disponibili in versione due slot, slot singolo e MXM, per computer portatili. La GPU ha una frequenza base di 1,2GHz, raggiunge 1,2 TFLOPS in FP32 ed è dotata di 2GB di VRAM DDR4. Può assorbire fino a 30 watt e si collega al PC tramite interfaccia PCIe 3.0, inoltre è compatibile con la maggior parte dei processori e dei sistemi operativi cinesi, quindi ottima per il mercato locale.

Le specifiche tecniche non sono così lontane da quelle della NVIDIA GT 1030, lanciata sul mercato nel 2017. A fare un'enorme differenza sono i driver, ancora estremamente acerbi per la GP201; Lingiju potrebbe metterci anni a svilupparne di adeguati, anche guardando solo al mercato locale, attualmente dominato da Moore Threads, la cui top di gamma si avvicina alle prestazioni di una RTX 3060 Ti.

La Cina sta lavorando alacremente per raggiungere l'indipendenza tecnologica. L'obiettivo è quello di usare, entro il 2027, solamente computer e componenti prodotti all'interno del paese per gli enti statali. Si tratta di una mossa importante per un mercato che vede il proprio settore GPU monopolizzato da anni da NVIDIA e AMD, le due aziende storiche del settore.