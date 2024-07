Le auto a idrogeno non vendono: crollo in USA con numeri in picchiata

Nel secondo trimestre del 2024, le vendite di auto a celle a combustibile di idrogeno negli Stati Uniti hanno visto una marcata diminuzione, concentrata principalmente in California, dove sono disponibili i modelli prodotti in serie. Secondo i dati forniti dalla Hydrogen Fuel Cell Partnership, sono state vendute solamente 99 nuove auto a idrogeno, registrando un calo del 91% rispetto all'anno precedente. Questo rappresenta il livello più basso dal quarto trimestre del 2015, quando il mercato dell'idrogeno era ancora ai suoi esordi.

L'offerta limitata di modelli di auto a idrogeno, insieme a un'infrastruttura di rifornimento ancora carente e i costi elevati sia per l'acquisto del veicolo che per il rifornimento, rendono questa tecnologia poco attraente per i consumatori. Attualmente, i modelli disponibili sono principalmente Toyota Mirai, con 73 unità vendute, in calo del 93% rispetto all'anno precedente, e Hyundai Nexo, con 26 unità, diminuite del 35% rispetto a un anno fa.

Nella seconda metà dell'anno, Honda prevede di rientrare nel mercato dell'idrogeno con il nuovo modello Honda CR-V e FCEV del 2025, dotato di capacità di collegamento alla rete elettrica. Questo modello sarà però disponibile solo in leasing e in un numero limitato di poco superiore alle 300 unità all'anno, il che significa che il suo impatto sul mercato delle FCV sarà limitato.

Tanti, troppi limiti per un risultano appena efficiente

riguardo al futuro delle auto a idrogeno. La limitata disponibilità di veicoli e di infrastrutture di rifornimento, i costi elevati dell'idrogeno e la mancanza di vantaggi significativi in termini di autonomia o tempi di rifornimento rispetto alla ricarica rapida delle moderne auto elettriche sono fattori che scoraggiano i consumatori. Inoltre, dal punto di vista dell', le auto a idrogeno risultano inferiori rispetto a quelle a batteria elettrica.