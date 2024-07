iOS 18 renderà Carplay più a misura di utente

Apple si prepara ad ampliare le opzioni di personalizzazione di CarPlay con l'arrivo di iOS 18. Il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo mobile di Cupertino introdurrà quattro nuovi sfondi per l'interfaccia di CarPlay, offrendo agli utenti maggiori possibilità di personalizzazione.

La novità è emersa con il rilascio della beta 4 di iOS 18 per gli sviluppatori. I nuovi sfondi sono già disponibili per il download, ma potranno essere utilizzati su CarPlay solo dopo l'installazione della versione beta più recente di iOS 18.

Apple non consente agli utenti di impostare foto personalizzate come sfondi su CarPlay.

Le nuove aggiunte comprendono quattro sfondi, ciascuno disponibile in versione chiara e scura, per un totale di otto nuove opzioni. Questo ampliamento della collezione di wallpaper pre-caricati rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell'interfaccia CarPlay, finora piuttosto limitata.

Nonostante questa novità, Apple mantiene ancora restrizioni sulla personalizzazione di CarPlay. A differenza di Google con Android Auto, che permette di sincronizzare lo sfondo dello smartphone con quello dell'interfaccia in auto, Apple non consente l'utilizzo di immagini personalizzate come sfondi su CarPlay.

Questa limitazione rimane una delle principali richieste degli utenti, che vorrebbero maggiore libertà nella personalizzazione dell'interfaccia. Tuttavia, al momento Apple non sembra intenzionata ad espandere ulteriormente le opzioni in questo senso.

Oltre ai nuovi sfondi, iOS 18 non sembra portare grandi cambiamenti all'esperienza CarPlay. Sono previsti alcuni affinamenti per Apple Maps, ma nel complesso l'aggiornamento non introduce novità rilevanti per l'interfaccia in auto.

Resta da vedere se la nuova generazione di CarPlay, attesa per quest'anno su almeno due modelli di auto, includerà il supporto per sfondi personalizzati. Per ora, gli utenti dovranno accontentarsi delle opzioni pre-caricate offerte da Apple.

iOS 18 è ancora in fase beta e verrà rilasciato ufficialmente a settembre. Fino ad allora, Apple continuerà a perfezionare il sistema, ma è improbabile che vengano introdotte modifiche sostanziali per CarPlay in questa versione.