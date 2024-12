Il Papa viaggia su Mercedes Classe G elettrica

La nuova Papamobile del Vaticano è una Mercedes Classe G elettrica bianca, consegnata in vista del Giubileo 2025. Si tratta della prima auto completamente elettrica nella storia a essere utilizzata per il trasporto del Papa durante le apparizioni pubbliche.

Il veicolo, realizzato su misura dal team Mercedes, si basa sul nuovo modello G 580 elettrico recentemente presentato. È dotato di 4 motori elettrici, uno per ruota, che sviluppano una potenza complessiva di 432 kW e una coppia di 1.164 Nm. La batteria da 116 kWh garantisce un'autonomia di 470 km.

Come da tradizione per le Papamobili, la parte posteriore è stata ampiamente modificata per accogliere una poltrona rialzata girevole per il Pontefice e due seggiolini per le guardie del corpo. Sia gli interni che gli esterni sono stati verniciati di bianco.

Alla consegna del veicolo, Ola Källenius, Chairman di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: "con questa Papamobile lanciamo anche un chiaro appello alla mobilità elettrica e alla decarbonizzazione. Mercedes-Benz non è solo sinonimo di esclusività e individualità, ma anche dell'impegno nel realizzare un parco di nuove auto net-carbon-neutral entro il 2039".

Questa nuova Papamobile si inserisce in una lunga tradizione di veicoli Mercedes forniti al Vaticano negli ultimi 94 anni, di cui 45 basati sul modello Classe G. La scelta di un veicolo elettrico rappresenta un importante passo verso la sostenibilità, in linea con l'attenzione di Papa Francesco alle tematiche ambientali.