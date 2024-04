Mercedes-Benz Classe G elettrico, ora ha quattro motori e si gira su sé stessa

Mercedes-Benz ha annunciato ufficialmente che la trasformazione del suo iconico SUV G-Class in un veicolo elettrico non andrà a scalfire le sue caratteristiche originarie, mantenendo intatto il design che lo ha reso celebre.

La nuova 2025 Mercedes-Benz G580 con Tecnologia EQ rappresenta la più radicale evoluzione nella storia del Geländewagen, conosciuto anche come G-Class, fin dalla sua nascita nel 1979. In questo caso, la rivoluzione è sotto il cofano: anziché motori a diesel o benzina, troviamo una propulsione interamente elettrica, dimostrando l'impegno della Mercedes nell'ambito dei veicoli a zero emissioni.

L'elettrificazione della G-Class appare come una mossa audace, soprattutto considerando alcuni rallentamenti nei piani di elettrificazione annunciati dalla Mercedes a causa di una minore accoglienza del pubblico rispetto ad altri competitor, come la BMW. Tuttavia, la nuova proposta elettrica mira a riconquistare l'attenzione degli appassionati e dei nuovi clienti, fedeli al marchio.

La Mercedes G580 con Tecnologia EQ incorpora un'innovativa batteria al litio da 116 kWh all'interno del telaio in acciaio del veicolo, protetta da una combinazione di materiali come il carbonio per garantire sicurezza durante l'uso off-road. Alimentata da quattro motori elettrici indipendenti collocati vicino alle ruote, questa versione è in grado di erogare 579 cavalli e oltre 1.110 Nm di coppia, promettendo prestazioni impressionanti per un SUV di tale portata. Per quanto riguarda la ricarica, il sistema supporta la ricarica rapida DC fino a 200 kW, permettendo di passare dal 10% all'80% di carica in soli 32 minuti.

Esteticamente, la EQG si distingue per dettagli come il cofano leggermente rialzato, passaruota posteriori flangiati con "cortine d'aria", nuove guarnizioni sui montanti A e l'assenza di tubi di scarico. Ulteriori elementi distintivi includono una Design Box rettangolare sulla porta posteriore per riporre cavi di ricarica e catene da neve, mantenendo però un aspetto quasi identico alla versione a combustione.

Anche l'habitat interno del veicolo si distacca significativamente dal design essenziale di un veicolo militare degli anni '70, presentando uno schermo per il conducente da 12,3 pollici e uno schermo multimediale centrale anch'esso da 12,3 pollici. Optional include display touch integrati da 11,6 pollici per i sedili posteriori, per intrattenimento durante il viaggio.

La capacità off-road non viene meno, con diverse funzioni dedicate come una riduzione del rapporto di trasmissione per il fuoristrada, la funzione di rotazione G-Turn, il G-Steering per ridurre il raggio di sterzata su terreni accidentati e la tecnologia del "cofano trasparente" che offre una visione virtualizzata dell'area sotto il frontale del veicolo per migliorare la navigazione in situazioni complesse.