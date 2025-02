Il Super Hybrid di Jaecoo 7 arriva in Italia: ecco i prezzi

La Jaecoo 7 Super Hybrid, versione ibrida plug-in del SUV cinese, arriva in Italia con prezzi a partire da 38.900 euro. Il modello affianca la variante a benzina già in commercio e sarà disponibile in due allestimenti.

La nuova SUV media si posiziona nel segmento delle ibride plug-in con caratteristiche tecniche interessanti. Lunga 4.500 mm, è dotata di un powertrain che combina un motore 1.5 turbobenzina da 143 CV con un'unità elettrica da 204 CV, per una potenza totale di 347 CV e 525 Nm di coppia. La batteria da 18,3 kWh promette un'autonomia in modalità elettrica di 91 km, che salgono a 130 km in città.

L'allestimento base Premium include di serie vernice metallizzata, cerchi in lega da 19", fari full LED, strumentazione digitale da 10,3" e schermo infotainment da 14,8" con connettività wireless per smartphone. La dotazione di sicurezza comprende guida assistita di Livello 2 e telecamera a 360°.

La versione top di gamma Executive aggiunge ulteriori dotazioni come interni bicolore, tetto panoramico, head-up display e impianto audio Sony. Entrambe le versioni sono equipaggiate con la funzione Vehicle to Load per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

Il listino parte da 38.900 euro per la Premium e 40.900 euro per la Executive. Fino a fine febbraio è prevista una promozione con uno sconto di 4.000 euro sulla Premium in caso di permuta, portando il prezzo a 34.900 euro. È disponibile anche un finanziamento con anticipo di 9.630 euro, 35 rate da 229 euro e maxirata finale.

La garanzia offerta è di 7 anni/150.000 km, estesa a 8 anni/160.000 km per le componenti elettriche. Con queste caratteristiche, la Jaecoo 7 Super Hybrid si propone come una nuova opzione nel crescente mercato delle SUV ibride plug-in di segmento C, puntando su un rapporto qualità/prezzo competitivo.