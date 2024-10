Il Tesla Cybertruck è la prima auto della storia a guida autonoma

Il Tesla Cybertruck riceve l'aggiornamento al sistema di guida autonoma Full Self-Driving (Supervised) quasi un anno dopo l'inizio delle consegne. L'update, rilasciato tramite over-the-air, è al momento limitato solo ad alcuni clienti selezionati secondo quanto riportato sul forum del Cybertruck Owners Club.

L'aggiornamento porta il software alla versione 2024.32.20 e include il FSD (Supervised) 12.5.5. Tuttavia, la funzione Actual Smart Summon (ASS), che permette di richiamare l'auto a distanza senza conducente, non risulta ancora disponibile.

"La cosa più sconcertante e imprevedibile è che si può vedere il FSD superare con successo uno scenario specifico molte volte, per poi fallire inspiegabilmente la volta successiva"

Gli utenti che hanno testato il nuovo sistema lo descrivono come "un'esperienza magica e banale al tempo stesso", sottolineando che è ancora richiesta la massima attenzione del conducente. Questa impressione è in linea con quanto rilevato da AMCI Testing, società indipendente che ha valutato il sistema di assistenza alla guida Tesla su una Model 3 per oltre 1.600 km.

Non è ancora chiaro quando il FSD (Supervised) sarà disponibile per tutti i Cybertruck. Nel frattempo, Tesla ha annunciato la presentazione del suo Robotaxi per il 10 ottobre, dove mostrerà gli avanzamenti nel campo della guida autonoma basata sulla visione.

Livello di autonomia e responsabilità del conducente

Nonostante il nome suggestivo, il Full Self-Driving (Supervised) è classificato come sistema di livello 2 secondo gli standard SAE. Ciò significa che, pur essendo in grado di gestire autonomamente sterzo, freni e accelerazione su vari tipi di strade, il conducente rimane pienamente responsabile del veicolo.

Tesla stessa precisa: "Autopilot è un sistema di assistenza alla guida pratico, destinato a essere utilizzato solo con un guidatore pienamente attento. Non trasforma una Tesla in un veicolo a guida autonoma, né rende un veicolo autonomo".