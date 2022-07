Gli incentivi destinati alle auto elettriche non funzionano: a dichiararlo è l’associazione Motus-E, la stessa che mette in evidenza come le immatricolazioni delle nuove auto siano diminuite negli ultimi mesi.

Come scrive Motus-E nell’editoriale mensile, a giugno 2022 le vendite di auto Bev, elettriche pure, Phev e veicoli ibridi plug-in hanno raggiunto le 13.014 unità, segnando, dunque, un – 7,83% rispetto a giugno 2021; mese in cui le immatricolazioni registrate erano di 14.120 vetture. Nello specifico, le immatricolazioni delle auto elettriche pure scendono del 14,64% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con 5.975 unità immatricolate. Per quanto riguarda le ibride plug-in, i dati mostrano un calo dell’1,14%, con 7.039 vetture. Stessa quota di mercato del 2021 per le Bev (4,7%), mentre le auto Phev segnano un lieve aumento (5,5%).

Gli incentivi non funzionano. I modelli disponibili per la fascia di prezzo incentivata, sotto i 35.000 euro, sono meno del 30% di tutti quelli disponibili e già questo dato spiegherebbe le prenotazioni a rilento. A questo va aggiunto che le flotte e tutte le persone giuridiche, che rappresentano una buona fetta del mercato e garantirebbero poi un usato di qualità, non possono beneficiare degli incentivi. È necessario rivedere il sistema, sottolinea Motus-E.

Motus-e ribadisce tuttavia l’esclusione dagli incentivi per le flotte e le persone giuridiche, scelta che vede buona parte del mercato esclusa dagli incentivi messi a disposizione per l’acquisto di una nuova vettura.

Se facciamo riferimento ai dati del primo semestre del 2022, si nota come il noleggio a lungo termine si attesti ad una quota pari al 21,2% e a breve termine al 4,5%. Per questo motivo, l’associazione Motus-E chiede una rivalutazione del sistema, ritenendo necessaria una revisione della struttura dell’Ecobonus così da ampliare la platea di beneficiare degli incentivi per le elettriche e dare un segnale positivo al mercato.

A tal proposito ricordiamo che la Fiat 500e, ad aprile è stata l’elettrica più venduta in Europa, un ottimo risultato nonostante il mercato sia in un periodo di crisi con un calo di immatricolazioni.