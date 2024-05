Ionity modifica le tariffe di ricarica: fare il pieno di energia ora costa meno

Ionity, un operatore specializzato in soluzioni di ricarica ad alta potenza (HPC) per veicoli elettrici, svela due nuove opzioni di abbonamento per gli automobilisti: Ionity Passport Motion e Ionity Passport Power. Queste sostituiranno il precedente Ionity Passport, migliorando i vantaggi per gli utenti.

A partire da oggi, 28 maggio, il costo degli abbonamenti sarà rispettivamente di 5,99 euro al mese per Ionity Passport Motion e 11,99 euro al mese per Ionity Passport Power. Queste tariffe permetteranno ai conducenti di accedere a costi di ricarica più bassi rispettivamente di 0,57 €/kWh e 0,47 €/kWh. In promozione per il primo mese, gli abbonamenti potranno essere attivati a prezzi ridotti: 3,99 euro per Ionity Passport Motion e 7,99 euro per Ionity Passport Power.

Ionity Passport Motion è l’abbonamento ideale per gli utenti che percorrono da 130 a 170 km al mese. La tariffa fissa mensile viene infatti ammortizzata con una sola sessione di ricarica media al mese presso Ionity. Ionity Passport Power l’abbonamento pensato per coloro che percorrono più di 250 km al mese e dunque ricaricano il proprio veicolo sulla rete Ionity almeno tre volte al mese. Oltre che per chi è solito fare mensilmente molti chilometri, è l’abbonamento ideale anche per quei periodi in cui si affrontano lunghi viaggi, come per le vacanze o i viaggi d’affari. Entrambi gli abbonamenti offrono condizioni flessibili e consentono ai clienti Ionity di cambiare piano in base alla loro situazione e alle loro esigenze, ad esempio durante le festività estive o natalizie. L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi momento tramite l’app Ionity e può essere disdetto con un solo mese di preavviso. I clienti che si iscrivono ora beneficeranno di una fee base mensile scontata per il primo mese.

Mentre la nuova struttura tariffaria è in vigore dal 28 maggio, la tariffa a consumo rimane invariata a 0,79 €/kWh in Italia. Tuttavia, Ionity ha aggiornato i prezzi nelle altre regioni europee, adattandoli alle varie condizioni economiche locali, come maturità del mercato della mobilità elettrica, tassazioni e costo dell'energia, con prezzi di partenza che possono scendere fino a 0,26 €/kWh a seconda del Paese.