Proseguono i progetti della Gigafactory italiana Italvolt grazie ad un accordo di collaborazione della società con AECOM. La società di consulenza specializzata in infrastrutture industriali e Italvolt si dedicheranno all’ottimizzazione dei processi operativi durante tutto il progetto. Nello specifico, ad occuparsi del miglioramento delle fasi di produzione delle celle agli ioni di litio sarà AECOM. Non a caso, l’obiettivo sarà quello di fare diventare ogni operazione decisamente più veloce garantendo, conseguentemente, un lavoro costante e regolare.

Siamo lieti di collaborare con una delle principali società di consulenza per infrastrutture aziendali a livello mondiale. AECOM è un ulteriore fornitore leader di settore nei servizi tecnici che entra a far parte del nostro ecosistema: garantirà la realizzazione di un impianto all’avanguardia. La partnership riflette l’impegno condiviso per la sostenibilità e la creazione di un’economia veramente circolare nella produzione e nel riciclaggio delle batterie in Europa, ha dichiarato Lars Carlstrom.

Grazie al nuovo accordo, Italvolt potrà ottenere la definizione di best practice per tutti quei processi di autorizzazione, fondamentali per svolgere le attività della gigafactory e fornire un’adeguata assistenza per la gestione della catena di approvvigionamento.

Siamo entusiasti di lavorare con Italvolt nella realizzazione di questa ambiziosa gigafactory, destinata a ricoprire un ruolo importante nello sviluppo della produzione di batterie per veicoli elettrici in Europa. Le ambizioni di Italvolt in termini di sostenibilità sono in linea con i nostri obiettivi e siamo ansiosi di iniziare la collaborazione, contribuendo a creare una realtà sostenibile per la comunità del Piemonte, ha commentato Marc Barone, chief growth officer di AECOM.

Non dimentichiamo che una volta a regime, la Gigafactory di Italvolt sarà la più grande in Europa, con una capacità produttiva di 45 GWh grazie ad un investimento complessivo di circa a 3,4 miliardi di euro.