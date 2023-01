Jeep Avenger ottiene 328 punti aggiudicandosi il titolo di Auto dell’Anno 2023. L’elevato punteggio raggiunto ha permesso alla vettura elettrica della casa automobilistica americana di salire sul più alto gradino del podio. Volkswagen ID. Buzz e Nissan Ariya hanno, invece, raggiunto il punteggio di 241 e 211 ottenendo rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio.

A decidere la vincitrice dell’importante premio, una giuria formata da 57 giornalisti specializzati provenienti da 23 diversi Paesi europei mentre, per la prima volta, la premiazione si è tenuta alla famosa kermesse del Salone di Bruxelles 2023.

Le finaliste, selezionate tra 27 vetture, insieme alla Jeep Avenger,erano la Kia Niro, la Nissan Ariya, la Peugeot 408, la Renault Austral e la Volkswagen ID. Buzz, oltre alle gemelle Subaru Solterra e Toyota BZ4x. Come accennato, tra le 7 finaliste, in seconda posizione troviamo la Volkwagen ID.Buzz con 241 e terza la Nissan Ariya con 211 punti. A seguire, la Kia Niro con 200 punti, la Renault Austral con 163 punti, la Peugeot 408 con 149 punti e le gemelle elettriche Toyota bZ4X e Subaru Solterra con 133 punti.

Presentata al Salone di Parigi, la Jeep Avenger elettrica si basa su una versione rinnovata della piattaforma CMP ed è mossa da un nuovo motore da 156 CV e 260 Nm di coppia alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 400 V con capacità da 54 kWh. Lato autonomia, i dati dichiarati parlano di 400 km (ciclo WLTP), che diventano 550 km nell’utilizzo urbano. Per quanto riguarda la Jeep Avenger benzina, monta un 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV abbinato al cambio manuale 6 marce.

Disponibile in 4 allestimenti, in Italia, l’Avenger è in vendita con prezzi compresi tra 35.400 e 42.900 euro per l’elettrica e tra 23.300 e 28.300 euro per la versione a benzina.

Se volete saperne di più sul famoso riconoscimento europeo potete leggere il nostro approfondimento Car of the Year, dal 1964 ad oggi.