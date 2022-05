Il marchio Jeep del gruppo Stellantis ha annunciato di essere pronta a iniziare la produzione del nuovo SUV Jeep Commander, anche grazie al lavoro svolto da Comau, partner brasiliano che si occupa della produzione della carrozzeria del nuovo SUV a 7 posti.

Su richiesta di Jeep, meno di 24 mesi fa Comau ha iniziato un processo di rinnovamento delle linee di produzione al fine di essere pronta proprio in questi mesi per iniziare la produzione del Jeep Commander: i lavori sono stati conclusi in anticipo sulla tabella di marcia, nonostante lo stabilimento sia rimasto chiuso alcuni mesi a causa della pandemia.

Oggi Comau ha aggiornato 14 linee di produzione, le ha rese più flessibili così che possano gestire la produzione di 4 diversi modelli di veicoli in un flusso di produzione variabile; ciò significa che tutte le operazioni di assemblaggio, di saldatura e di ispezione sono state pensate per adattarsi ai vari modelli che si muoveranno lungo la linea di produzione.

Così facendo Jeep potrà aumentare il volume della produzione anche in un periodo in cui si fatica a produrre auto a causa della scarsità di componenti: la linea di produzione così aggiornata è in grado di dare priorità alla produzione dei veicoli per i quali i pezzi sono effettivamente disponibili, perché l’intera linea di produzione è in costante contatto con il magazzino.

“Soddisfare gli impegnativi requisiti richiesti da Jeep ci ha portato ad espandere per la prima volta le nostre innovative stazioni di montaggio per lavorare su quattro modelli”, ha spiegato Laerte Scarpitta, Cluster Leader di Comau per le Americhe. “Il successo di questo importante progetto è la conseguenza diretta della nostra capacità di supportare il cliente in ogni fase del processo produttivo, ed è fantastico vedere le nostre soluzioni di assemblaggio all’avanguardia produrre questo nuovo SUV a 7 posti.”