Jeep pensa a un nuovo SUV da 25mila euro, sviluppato sulla piattaforma di Panda

Jeep si sta facendo strada nel settore dei SUV elettrici grazie alla Jeep Avenger, e presto amplierà la sua offerta con nuovi modelli alimentati a batteria, sia più grandi che più costosi. L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha annunciato che l'azienda introdurrà negli Stati Uniti una nuova Jeep elettrica con un costo accessibile di 25.000 dollari, un'iniziativa che mira ad attirare clienti ancora diffidenti verso la mobilità elettrica.

Sebbene Tavares non abbia fornito molti dettagli sul veicolo, ha specificato che questo modello avrà un prezzo paragonabile a quello della nuova Citroen C3 elettrica, la quale viene venduta in Italia a circa 23.900 euro. Questo nuovo SUV elettrico sarà basato sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa utilizzata per altri modelli economici elettrici del gruppo, come la nuova Fiat Panda elettrica.

Resta da vedere quali saranno le dimensioni esatte della nuova Jeep elettrica, considerando che la piattaforma Smart Car supporta diverse lunghezze. Ad esempio, la nuova C3 misura 4,01 metri mentre la C3 Aircross raggiunge i 4,39 metri. Non è ancora chiaro se questo modello sarà disponibile anche sul mercato europeo, dove i SUV compatti sono molto popolari, ma potrebbe riscontrare una forte concorrenza interna con modelli come l'Avenger e il Renegade.

Questo annuncio fa parte di un'iniziativa più ampia di Jeep per espandere la sua gamma elettrica. Tra i prossimi lanci previsti ci sono la Wagoneer S, basata sulla piattaforma STLA Large, e la Recon, una versione elettrica della famosa Jeep Wrangler con capacità fuoristradistiche. La strategia di Jeep si dimostra sempre più incline verso un futuro sostenibile, puntando a diversificare la propria offerta e a rendere accessibili i veicoli elettrici a un pubblico più ampio.