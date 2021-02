Karma Automotivess, ecco l’auto in grado di produrre idrogeno

La società californiana Karma Automotive sta cercando di farsi un nome sul mercato delle auto con alimentazioni alternative, e dopo aver annunciato modelli di auto elettriche e ibride plug-in, la compagnia ha svelato un altro progetto molto ambizioso: stiamo parlando di un’auto in grado di produrre idrogeno che viene subito utilizzato per alimentare il motore.

La tecnologia esiste già, ma non è mai stata implementata su veicoli civili a causa degli alti costi e delle difficoltà ingegneristiche; come farà quindi Karma Automotives a rendere realtà questa suggestiva ipotesi? Facendo squadra con qualcuno di più esperto, una società danese chiamata Blue World Technologies che creerà un sistema basato su una cella a combustibile alimentata a metanolo, che tramite un processo chimico produce idrogeno, necessario ad alimentare l’auto.

La tecnologia si chiama RMFC – Reformed Methanol Fuel Cell, conosciuta anche come IMFC – Indirect Methanol Fuel Cell. Il sistema sfrutta il metanolo, in quanto naturalmente ricco di idrogeno, e può essere facilmente lavorato al fine di produrre idrogeno. Karma ha intenzione di iniziare a testare questo nuovo sistema entro la fine del 2021, installandolo su una flotta di nuove GSe-6, la sedan che la compagnia statunitense sta per portare sul mercato in versione elettrica. I test verranno effettuati sia negli Stati Uniti, sia in Danimarca, e al momento non abbiamo informazioni in merito a una possibile produzione per il mercato consumer; tutto dipenderà dai risultati che verranno ottenuti nei test, sarà importante capire se questo tipo di soluzione è applicabile al mercato civile oppure no.

Nel frattempo, Karma Automotive continuerà a lavorare per portare al più presto sul mercato la GSe-6, la sedan elettrica basata su una piattaforma realizzata ad hoc, con un’autonomia complessiva di 480 km e un prezzo di partenza di 79,900 $. La produzione avverrà presso il centro produttivo di Karma nella Moreno Valley, in California.