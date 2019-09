Kia Stinger: elettrica per “salvare” la seconda generazione?

Il destino di Kia Stinger sembra essere incerto. Nonostante le buone prestazioni, le vendite del veicolo non stanno registrando numeri “soddisfacenti”. A tal proposito, l’azienda sta valutando se mettersi a lavoro sulla progettazione di una seconda generazione. Se la progettazione andasse avanti, l’elettrificazione potrebbe essere una “soluzione” per il suo futuro?

Il marchio potrebbe decidere di cessare la produzione a causa delle basse vendite. Difatti, il crollo del mercato delle berline ha colpito particolarmente il Nord America dove, invece, le vendite avrebbero dovuto ottenere grandi numeri. Anche nel territorio australiano le domande sono in netto calo rispetto allo scorso anno, nonostante il brand sia uno dei più popolari sul territorio.

Lo stesso responsabile del design Kia, Gregory Guillaume, spera che Kia dia alla berlina una seconda occasione, considerando che si tratta di un modello “nuovo” nel settore:

“Non ci saremmo mai aspettati di fare enormi volumi. Volevamo avere successo almeno in America, il mercato in cui pensavamo che ci fosse la possibilità di avere molta domanda. Avevamo aspettative molto alte per quel mercato, nonostante sia molto difficile inserirsi in tale segmento”.