Kit bluetooth per auto | I migliori di aprile 2021

L’utilizzo dello smartphone alla guida è proibito, infatti il codice stradale prevede severe conseguenze ai trasgressori, con il rischio anche della sospensione della patente. Per questo motivo, il kit bluetooth per auto è uno strumento di vitale importanza, perché permette di chiamare e ricevere telefonate in totale sicurezza, e dunque senza togliere lo sguardo dalla strada.

In questo articolo vi spiegheremo quali sono i migliori kit bluetooth per auto del momento e come sceglierli. Tuttavia, prima di passare alla rassegna dei prodotti, comunichiamo che abbiamo scelto come punto di riferimento Amazon, perché garantisce la spedizione veloce e un ottimo servizio di garanzia post-vendita.

I migliori kit bluetooth per auto

Ricevitore Bluetooth Aukey

Aukey è un produttore strabiliante perché riesce a produrre buoni prodotti e proporli sul mercato ad un ottimo prezzo di vendita. Questa filosofia è visibile anche su un ricevitore Bluetooth, che consente di riprodurre musica con la tecnologia Bluetooth dai tuoi device su sistemi audio. Oltre alla musica, con questo accessorio è possibile chiamare senza dover necessariamente utilizzare il telefono, gestendolo di fatto con l’assistente vocale. Al suo interno c’è una batteria ricaricabile che garantisce fino a 12 ore di riproduzione musicale oppure fino a 360 ore in standby. Il suo prezzo? Quasi 13 euro!

Kit Bluetooth DeeprBlu

Il Kit Bluetooth di DeeprBlu è un prodotto dalle ottime caratteristiche tecniche, consigliato per tutti coloro che vogliono un adattatore ad un prezzo decisamente vantaggioso. Supporta tre modalità di riproduzione musicale: via connettività Bluetooth; via micro scheda SD (capienza supportata fino a 64 GB); un disco solido (capienza supportata fino a 64 GB). Il kit è dotato di 6 LED colorati retroilluminati, per ottenere effetti visivi in macchina durante la notte. L’adattatore in questione è compatibile con i comandi vocali Siri e Assistente Google per effettuare chiamate in vivavoce. Il kit bluetooth, infine, è acquistabile a 15 euro circa.

Trasmettitore Bluetooth Cocoda

Il “trasmettitore” Cocoda è un dispositivo dalle grandi prosmettive, poiché assicura tutto ciò che serve per connettere il proprio smartphone alla propria automobile. Possiede una triplice funzione: riprodurre la musica dai dispositivi Bluetooth (grazie ad un chip dedicato) all’autoradio tramite FM; supporta file musicali come dalla scheda SD; riproduce musica da un disco flash USB. E poi, grazie a due USB consente sia di leggere un disco flash e ricaricare il proprio smartphone. Qualora foste interessati, potete acquistarne uno a circa 18 euro.

Vivavoce Bluetooth Aigoss

Tra i migliori prodotti presenti in questo segmento di mercato, troviamo il vivavoce Bluetooth Aigoss, che consente dunque di chiamare in vivavoce qualsiasi persona sfruttando l’assistente vocale di Android o iOS. Inoltre, è possibile utilizzarlo congiuntamente con due telefoni contemporaneamente, senza dover necessariamente compiere pasticci con le impostazioni del Bluetooth. Questo altoparlante, per quanto concerne le sue specifiche tecniche, possiede la tecnologia di cancellazione del rumore che permette di ridurre drasticamente tutto il rumore causato dall’auto, motivo per cui potrebbe risultare un plus da non sottovalutare durante la riproduzione di musica. L’altoparlante è compatibile con tutti i dispositivi in commercio e, una volta associato, si connetterà automaticamente la volta successiva. Il suo prezzo di vendita è di 19,99 euro!

Vivavoce Bluetooth Smake

Ad un accessibile prezzo di 19,99 euro, il vivavoce sviluppato da Smake è chiaramente uno dei prodotto consigliati di questa guida all’acquisto. Permette di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente ed offre la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce e di guidare in modo sicuro. La sua compatibilità è estesa a tutti i dispositivi con un chip Bluetooth ((Android, Blackberry, ecc.) con una portata di circa dieci metri. Al suo interno, inoltre, è custodita una batteria al litio che garantisce fino a 20 ore di conversazione continuativa. Insomma, ad un prezzo così concorrenziale è difficile trovare di meglio!

SuperTooth Buddy

Come ultimo prodotto della guida all’acquisto ai migliori kit bluetooth, vi presentiamo il SuperTooth Buddy. Si tratta di un dispositivo in grado di garantire fino a 20 ore di autonomia in conversazione e fino a 1000 ore in stand-by. Inoltre, è pienamente compatibile con tutti i dispostivi con a bordo un chip Bluetooth 2.1 in su. La funzione di pairing automatico permette inoltre di connettere automaticamente gli smartphone registrati in modo pratico e veloce. Gli altoparlanti del SuperTooth Buddy godono di un rivestimento morbido per garantire massima qualità del suono. Essendo l’ultimo prodotto, il prezzo di vendita è alto rispetto agli altri, infatti potete acquistarlo a circa 50 euro.

Come scegliere i migliori kit bluetooth per auto

Dopo aver esaminato la rassegna dei prodotti, la domanda che sorge spontaneamente è la seguente: come scegliere i migliori kit bluetooth per auto? Per rispondere in modo puntuale e minuzioso, di seguito vi spieghiamo quelle che sono le cartatteristiche da cercare in un prodotto del genere, tenendo presente il rapporto qualità/prezzo.

Compatibilità

Assistenti vocali

Accessori e funzioni secondarie

Un kit bluetooth, per essere definito tale, deve supportare tutti i dispositivi presenti sul mercato. Per dormire sonni tranquilli, è necessario controllare la versione bluetooth del dispositivo scelto perchè una versione recente garantisce una compatibilità sempre maggiore.

Gli assistenti vocali stanno cambiando radicalmente il modo con cui interfacciarsi col proprio smartphone. Al giorno d’oggi non è più necessario digitare un numero di telefono, ma bensì esclamarlo direttamente al proprio cellulare mediante il microfono integrato. Questa funzionalità tanto gradita dagli automobilisti è un must anche per gli altoparlanti perché devono interfacciarsi direttamente con Siri e Assistente Google per garantire una guida sicura e confortevole. Per tanto, prima di effettuare un acquisto è necessario controllare la presenza dei bollini degli assistenti vocali.

Accessori e funzioni secondarie

In quest’ultimo punto ci saranno tutte quelle seconde funzioni non spiegate nei paragrafi precedenti. Nella fattispecie vi consigliamo di acquistare prodotti con accessori e funzioni secondarie, poiché consentono in primis di ottenere un piccolo risparmio economico, mentre in seconda istanza permettono di avere ulteriori possibilità.