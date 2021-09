Koenigsegg Agera S, all’asta un esemplare pazzesco tutto in carbonio verde

Siete alla ricerca di una hypercar tailor made? Con questa Koenigsegg Agera S in vendita ad un’asta ad Hong Kong potreste sicuramente attirare l’attenzione anche delle persone meno appassionate. Presentata poco meno di una decina di anni fa, Agera S rappresenta ancora oggi una delle hypercar più veloci di sempre.

Strettamente imparentata con Agera R, dove l’unica differenza di rilievo è il sistema di alimentazione a etanolo E85, si tratta di un esemplare unico al mondo, tanto che le offerte hanno già raggiunto il milione di euro e sicuramente tenderanno a salire. In questo preciso modello la quantità di carbonio presente a bordo è senza limiti; si passa dalla scocca alla carrozzeria, passando naturalmente per i cerchioni e gli interni. La finitura di colore verde è infine alternata da dettagli, sempre in carbonio, di colore nero lucido.

Nonostante si tratti di una vettura con quasi 10 anni sulle spalle, l’Agera S vanta un 5.0 V8 da 1.030 CV e 1.100 Nm di coppia: numeri che la mettono in diretta concorrenza con la Bugatti Veyron e la più recente Chiron. Il fondo scala del conta chilometri è di 450 km/h, il che lascia intendere la possibilità di superare ampiamente i 400 km/h; lo scatto da 0 a 100 è invece di 2,9 secondi, un tempo ancora oggi difficile da battere.

L’esemplare dell’asta ha percorso solamente 3.323 km e al momento è in vendita a Hong Kong da Collecting Cars e sicuramente, nei prossimi giorni, supererà il milione di euro