Koenigsegg spiega i segreti del motore V8 da 1.600 CV e 1.500 Nm (video)

La Koenigsegg Jesko è una hypercar incredibile, dotata di un motore V8 biturbo da 5,0 litri in grado di erogare 1.600 CV e una coppia di 1.500 Nm. Per comprendere appieno queste straordinarie caratteristiche, è fondamentale osservare il lavoro dedicato al processo di produzione del potente propulsore da parte del produttore svedese. In un video esclusivo, il fondatore e capo dell'azienda, Christian von Koenigsegg, conduce un tour della fabbrica, terminando con l'affascinante momento in cui il motore viene testato al banco prova.

Prima di mostrare le potenzialità del V8, Koenigsegg guida gli spettatori attraverso la nuovissima area di produzione dedicata a motori e trasmissioni, progettata con un controllo ambientale rigoroso. Qui, un abile operaio impiega una settimana per assemblare il sofisticato cambio della casa automobilistica, il quale supporta il motorino di avviamento e il volano, ma presenta un peso contenuto di soli 90 chilogrammi.

Il motore della Jesko è un concentrato di alta tecnologia. Analogamente alla trasmissione, la produzione di una singola unità richiede una settimana di lavoro, con tre stazioni di assemblaggio. In questo contesto che peculiarità ideate da Von Koenigsegg sono numerosre, dai pistoni forgiati, in cui è impresso lo stemma del marchio al centro della zona di combustione, alla produzione in 3D dei componenti di scarico, prima della saldatura.

La produzione della Koenigsegg Jesko è limitata a soli 125 esemplari, tutti già assegnati a fortunati acquirenti. Il prezzo di partenza per questa hypercar è di 2,85 milioni di dollari, e il primo cliente ha ricevuto la consegna il 31 maggio 2023. Il marchio Koenigsegg sta inoltre lavorando sulla Jesko Absolut, con l'ambizione di superare la velocità di 482 km/h. Le simulazioni al computer suggeriscono che, grazie a una carrozzeria più aerodinamica, l'auto potrebbe addirittura raggiungere i 528 km all'ora, ma al momento mancano ancora i test reali per confermarlo.