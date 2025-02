La BMW M3 non avrà un motore a quattro cilindri

La BMW M3 manterrà il motore a sei cilindri nella prossima generazione, secondo quanto dichiarato dal capo di BMW M Frank van Meel in un'intervista alla rivista australiana Drive. Nonostante la tendenza al downsizing e all'elettrificazione, BMW ha deciso di non seguire la strada di Mercedes-AMG che ha optato per un quattro cilindri nella nuova C63.

Questa scelta va controcorrente rispetto alle tendenze attuali del settore, ma BMW ritiene che un motore a sei cilindri sia ancora la soluzione migliore per garantire prestazioni costanti in pista. Van Meel ha spiegato: "per quanto riguarda il downsizing, si tratta anche di prestazioni in pista. E sarebbe davvero difficile ridurre a quattro cilindri mantenendo prestazioni continue quando si guida in circuito".

La decisione di BMW riflette l'importanza di preservare il carattere sportivo dei modelli M, nonostante le crescenti pressioni normative sulle emissioni. Mentre la prima generazione di M3 del 1986 montava un quattro cilindri, le esigenze attuali sono molto diverse, con vetture significativamente più pesanti che richiedono motori più potenti.

Anche Audi Sport ha preso una posizione simile, rifiutando l'idea di quattro cilindri per i modelli RS. Tuttavia, sia BMW che Audi stanno valutando forme di elettrificazione per rispettare le normative sulle emissioni, probabilmente con sistemi mild-hybrid a 48V per BMW e ibridi plug-in per Audi.

La decisione di BMW sembra anche influenzata dall'esperienza di Mercedes-AMG con la nuova C63. Il passaggio a un motore ibrido plug-in a quattro cilindri avrebbe impattato negativamente sulla desiderabilità e sulle vendite del modello, con la casa di Stoccarda che ha dovuto ricorrere a incentivi in Germania e Stati Uniti per stimolare la domanda.

BMW punta quindi a mantenere l'appeal dei suoi modelli M preservando caratteristiche distintive come il sei cilindri in linea, pur adattandosi gradualmente alle nuove tecnologie. Questa strategia mira a bilanciare le esigenze di prestazioni e il rispetto delle normative, senza stravolgere l'identità dei modelli più iconici del marchio.