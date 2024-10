La combustione di idrogeno "salverà" i motori? Alpine ci crede

Alpine presenta la Alpenglow Hy6, una concept car a idrogeno da 740 CV al Salone dell'Auto di Parigi 2024. Il prototipo è dotato di un innovativo motore V6 biturbo progettato appositamente per funzionare bruciando idrogeno, offrendo prestazioni elevate e un suono coinvolgente.

Questa evoluzione della concept Alpenglow, presentata inizialmente nel 2022, rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di Alpine sulle tecnologie a idrogeno per le auto sportive ad alte prestazioni. Il nuovo propulsore V6 da 3,5 litri eroga 740 CV, più del doppio rispetto alla precedente versione a 4 cilindri da 340 CV.

Il motore Hy6 è stato sviluppato interamente da Alpine presso il centro di Viry-Châtillon, richiedendo due anni di lavoro ingegneristico per adattarlo alle specificità della combustione dell'idrogeno. Tra le caratteristiche tecniche spiccano:

Architettura V6 aperta a 100°

Sovralimentazione con due turbocompressori

Blocco motore in alluminio con carter a secco

Distribuzione a 4 valvole per cilindro con 4 alberi a camme in testa

Regime massimo di 9.000 giri/min

Potenza specifica di 211 CV/litro

Bruno Famin, Direttore di Alpine Motorsports, ha commentato: "Con lo sviluppo di questo nuovo motore V6 Hy6, dimostriamo tutto il nostro impegno nella ricerca sull'idrogeno che potrebbe preannunciare applicazioni nel motorsport con alti livelli prestazionali".

Design evoluto per performance estreme

Il design di Alpenglow Hy6 è stato ulteriormente affinato rispetto alla concept originale, per adattarsi alle maggiori prestazioni del nuovo propulsore:

Motore V6 esposto in un involucro trasparente

Nuove prese d'aria per il raffreddamento

Alettone posteriore più aggressivo e aerodinamico

Parafanghi posteriori flottanti per alleggerire il design

Scarichi in Inconel integrati nei fari posteriori

Antony Villain, Direttore del Design Alpine, ha spiegato: "L'adattamento del V6 è una sfida tecnica che si vede chiaramente da come si presenta a tutti nella parte posteriore rivisitata".

Tecnologia a idrogeno per il futuro del motorsport

Alpine ha optato per un motore a combustione interna alimentato direttamente a idrogeno, anziché celle a combustibile, per diversi vantaggi nelle applicazioni sportive:

E levata potenza specifica

Ottimo rendimento con carichi pesanti

Minor necessità di raffreddamento

Sensazioni di guida e sonorità simili ai motori tradizionali

La casa francese sta inoltre studiando soluzioni di stoccaggio dell'idrogeno liquido per migliorare l'integrazione e velocizzare i rifornimenti. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione nelle competizioni, con l'ACO e la FIA che autorizzeranno vetture a idrogeno alla 24 Ore di Le Mans dal 2028.

Alpenglow Hy6 concilia innovazione ambientale e sportività, aprendo nuove strade per decarbonizzare le auto sportive.

Alpenglow Hy6 rappresenta quindi un importante banco di prova per Alpine, sia per lo sviluppo di future auto sportive stradali a basse emissioni, sia in vista di un possibile impiego nel motorsport. La concept car dimostra come sia possibile coniugare elevate prestazioni e ridotto impatto ambientale, aprendo nuove prospettive per il futuro delle auto ad alte prestazioni.