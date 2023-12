La Fiat 500e si ricarica come uno scooter elettrico, ecco perché

Stellantis ha recentemente siglato una partnership strategica con l'azienda statunitense Ample per la tecnologia del battery swapping, seguendo le orme di alcune brand di auto (Geely e Nio) e scooter. Questa innovativa soluzione consente la rapida sostituzione delle batterie delle auto elettriche in pochi minuti presso stazioni apposite, garantendo un passaggio veloce da una batteria scarica a una completamente carica al 100%. Ricardo Stamatti, responsabile Charging & Energy di Stellantis, ha sottolineato che questa collaborazione rappresenta un impegno concreto nella ricerca di soluzioni che promuovano la libertà di mobilità per i clienti di veicoli elettrici.

La tecnologia di Ample promette un "pieno" in soli cinque minuti. Essa prevede la sostituzione dei pacchi batterie veicolari con accumulatori modulari di produzione propria, facilmente adattabili alle piattaforme esistenti senza richiedere modifiche alla struttura dell'auto. Le stazioni di scambio possono essere installate rapidamente, in soli tre giorni, e quando un'auto dotata di batterie Ample si avvicina a uno di questi punti di scambio, il veicolo viene riconosciuto automaticamente, consentendo la sostituzione dell'accumulatore in meno di cinque minuti. Questa tecnologia offre la possibilità di offrire le batterie Ample anche in abbonamento, riducendo così il costo iniziale delle auto elettriche, mitigando le preoccupazioni legate al deterioramento delle batterie nel tempo e garantendo l'utilizzo di accumulatori dotati delle più recenti innovazioni tecnologiche.

Il progetto pilota avrà luogo in Spagna, con un primo programma che prenderà il via il prossimo anno a Madrid. Coinvolgerà una flotta di 100 Fiat 500 elettriche utilizzate nel servizio di car sharing Free2Move di Stellantis. Le due aziende stanno già esplorando la possibilità di estendere questo programma ad altri modelli e in altre regioni geografiche.