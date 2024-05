La guida autonoma di Tesla non convince, solo il 2% l'acquista dopo la prova gratis

Elon Musk, noto per le sue audaci dichiarazioni sui social media e per essere il capo di Tesla, ha spesso sottolineato la superiorità del sistema di assistenza alla guida avanzata, noto come Full Self-Driving (FSD), che può essere attivato su alcuni modelli di veicoli elettrici Tesla. In passato, Musk aveva indicato che il prezzo di questa tecnologia sarebbe aumentato proporzionalmente al suo valore, suggerendo che i costi attuali fossero temporaneamente bassi. Tuttavia, non solo questo aumento non si è verificato, ma il prezzo del FSD è addirittura diminuito.

Tesla FSD non convince, forse serve un livello di autonomia ancora maggiore?

Recentemente, Tesla ha tentato di aumentare il numero di clienti per il FSD offrendo unaNonostante questo, la sperimentazione sembra non aver sortito l'effetto sperato. Secondo un'analisi didei proprietari di Tesla che hanno provato l'ultima versione del FSD sui loro veicolio abbonarsi alla funzione. I dati di Moomoo Technologies indicano che, dei quasi 3.500 proprietari che hanno testato il servizio, soltanto circa 50 hanno convertito la prova in un acquisto o un abbonamento a pagamento.

La questione solleva dubbi sull'effettiva convenienza del prezzo richiesto per il FSD, che nonostante l'alta tecnologia rimane un sistema di livello 2 nella scala SAE, il che significa che il conducente è comunque responsabile della guida. Precedentemente, il prezzo di acquisto del FSD era di 12.000 dollari, mentre ora la sottoscrizione mensile è stata ridotta da 200 a 99 dollari.

L'ultima versione del sistema, la 12.3, è stata lodata per essere il più vicino possibile alla guida umana. Nonostante ciò, pare che l'offerta di Musk ai costruttori automobilistici concorrenti di licenziare la tecnologia dietro al FSD non abbia ricevuto alcuna risposta fino ad oggi.