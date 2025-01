La metà delle Volvo vendute nel mondo è PHEV o BEV

Volvo ha registrato un record di vendite globali nel 2024, con 763.389 veicoli consegnati. I modelli elettrificati, tra cui veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in, hanno rappresentato il 46% delle vendite totali a livello mondiale. Questo risultato segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Volvo. L'azienda svedese ha visto una crescita significativa nelle vendite di veicoli elettrici, con 175.194 unità consegnate nel 2024, un aumento del 54% rispetto all'anno precedente. Anche le vendite di ibridi plug-in sono aumentate del 16%, raggiungendo 177.593 unità.

La XC60 si è confermata il modello più venduto dell'anno. Nel frattempo, la sua alternativa completamente elettrica, la EX60, è prevista per il lancio il prossimo anno come parte di un piano che prevede cinque nuovi veicoli elettrici entro la fine del decennio.

In Europa, i veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno rappresentato il 65% di tutte le vendite Volvo. Tuttavia, negli Stati Uniti il quadro è stato più contrastato. Mentre le vendite di ibridi plug-in sono aumentate di quasi il 70%, quelle di veicoli puramente elettrici sono crollate del 59%, scendendo a soli 5.608 unità. Questo calo negli USA è stato attribuito principalmente ai ritardi nel lancio della EX30, il nuovo modello elettrico compatto di Volvo. Nonostante ciò, l'azienda rimane ottimista riguardo alle prospettive future di questo veicolo nel mercato americano.

La EX30 è ora finalmente disponibile negli Stati Uniti, con un prezzo di partenza di 45.000 dollari prima delle spese di consegna. Questo prezzo, superiore ai 35.000 dollari inizialmente promessi, è dovuto in parte alle tariffe del 100% sulle auto elettriche importate dalla Cina.

Volvo sta rispondendo alle tendenze del mercato con un maggior numero di veicoli elettrici e ibridi plug-in in arrivo. La EX60, alternativa elettrica alla popolare XC60, è in fase di sviluppo e dovrebbe essere lanciata il prossimo anno. L'azienda sta anche investendo in tecnologie all'avanguardia, con la EX60 che utilizzerà la piattaforma di nuova generazione SPA3, dotata dei più recenti chip Nvidia e batterie più moderne.

Nonostante le sfide incontrate nel mercato statunitense, Volvo rimane impegnata nel suo obiettivo di elettrificazione. L'azienda aveva annunciato lo scorso anno un ritardo nel suo obiettivo di diventare completamente elettrica entro la fine del decennio, ma i recenti risultati suggeriscono che potrebbe essere in grado di rispettare il piano originale.