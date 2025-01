La nuova Fiat Grande Panda 2025 è già in promozione!

La Fiat Grande Panda non è stata ancora ufficialmente presentata e fa già parlare di sé. Sappiamo ormai quasi tutto della nuova utilitaria di casa Stellantis. La versione POP Hybrid è protagonista di una nuova promozione di lancio dedicata ai clienti che desiderano accedere fin da subito all'offerta commerciale di nuova Grande Panda. Ecco i dettagli dell’offerta attiva fino al 28 febbraio 2025.

Caratteristiche della vettura

Il cuore della gamma è la versione mild-hybrid, dotata di un motore turbo benzina da 1.2 litri a tre cilindri da 101 CV, abbinato a un sistema ibrido leggero e a un cambio automatico a doppia frizione. Questa configurazione promette un equilibrio tra prestazioni brillanti e consumi contenuti, ideale per l’utilizzo urbano e le medie percorrenze. La nuova Grande Panda si presenterà con dimensioni più generose rispetto alle generazioni precedenti, avvicinandosi al segmento B delle utilitarie. La lunghezza sfiorerà i quattro metri, accompagnata da una larghezza e un’altezza che garantiranno maggiore spazio interno e una presenza più solida su strada. Il design esterno è un omaggio alle linee essenziali e funzionali della Panda originale, reinterpretate in chiave moderna con dettagli più audaci e un’aerodinamica ottimizzata.

Prezzo e sconti

La vettura ha un prezzo di listino pari a 18.900 €, ma con la promozione in corso è possibile accedere a diverse agevolazioni:

Prezzo promo : 17.900 €

: 17.900 € Prezzo ridotto con finanziamento e rottamazione: 16.950 €

Lo sconto totale è composto da:

1.000 € di sconto in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4.

di sconto in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4. 950 € aggiuntivi, applicati scegliendo un finanziamento tramite Stellantis Financial Services.

Dettagli del finanziamento

Ecco un esempio concreto di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.A.:

Anticipo : 5.585 €

: 5.585 € Importo totale del credito : 11.635,8 €

: 11.635,8 € Durata : 36 mesi

: 36 mesi Rate mensili : 35 da 79 €

: 35 da 79 € Rata finale residua (Valore Futuro Garantito) : 11.502,3 €

: 11.502,3 € Importo totale dovuto : 14.297,38 €

: 14.297,38 € TAN : 5,99% (fisso)

: 5,99% (fisso) TAEG: 8,94%

Spese incluse nel finanziamento:

Spese di istruttoria : 395 €

: 395 € Interessi : 2.110,5 €

: 2.110,5 € Spese di incasso rata : 3,5 € per rata

: 3,5 € per rata Imposta sostitutiva: 30,08 €

L’offerta comprende il servizio Identicar (12 mesi inclusi), che aggiunge un ulteriore valore al pacchetto. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Condizioni dell’offerta

L’iniziativa è valida esclusivamente per contratti stipulati entro il 28 febbraio 2025 e si rivolge a clienti privati. È richiesto il ritiro di un veicolo da rottamare omologato fino a Euro 4. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso.