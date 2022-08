Con il debutto della nuova Mustang, annunciata ufficialmente per il 14 settembre, Ford sta lavorando sodo per creare clamore per la Mustang di 7a generazione. Una situazione più che comprensibile per un’azienda che opera nel settore da 120 anni e fa di Mustang una delle sue punte di diamante. Avevamo anticipato che Ford avrebbe mantenuto il poderoso V8, che abbiamo potuto provare sulla Mach-1, anche sulla settima generazione ma le notizie erano fumose e incerte. A distanza di mesi fa quindi piacere vedere come Ford abbia, presumibilmente, mantenuto le promesse. Utilizziamo la parola “presumibilmente” in quanto non c’è ancora una certezza matematica, ma il teaser pubblicato da Ford sul suo account Twitter non lascia troppo spazio all’immaginazione.

Il teaser, se non avete già smesso di leggere per andare ad ascoltare la clip, è una traccia audio del motore V8 della nuova Mustang in accelerazione. Mostra prima un logo Mustang leggermente aggiornato e successivamente la data di presentazione. Ma come sarà la nuova Mustang?

Al momento le indiscrezioni suggeriscono l’arrivo di una vettura simile all’attuale modello senza particolari differenze in termini di dimensioni, rapporti e forme. Attesi quindi un cofano di lunghezza “quasi infinita”, dove nascondere l’enorme V8 da 5 litri, un ampio vetro anteriore e una serie di scarichi posteriori. Ford ha precisato che sarà possibile “utilizzare Mustang alla vecchia maniera”, e in rete si rumoreggia quindi che possa giungere sul mercato anche una versione con cambio manuale a sei rapporti. Arriverà anche la variante ecoboost più apprezzabile per i mercati europei e in particolare quello italiano? Difficile a dirsi.

Il debutto è ormai vicino e se vi trovate in America potrete vederla dal vivo al Detroit Auto Show, altrimenti Ford trasmetterà anche l’evento in live streaming sulle sue piattaforme di social media.