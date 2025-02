La nuova Kia EV4 non è un SUV e ha uno stile unico

Kia ha presentato il design esterno della nuova EV4, svelando le varianti berlina e hatchback in vista dell'evento Kia EV Day 2025. L'anteprima mondiale è prevista per la fine di febbraio a Tarragona, in Spagna. La EV4 incarna la filosofia di design "Opposites United" di Kia, fondendo linee nette con dettagli tecnici audaci. Il veicolo presenta un design aerodinamico con cofano basso, profilo fastback e uno spoiler sul tetto unico nel suo genere. L'obiettivo è offrire un'espressione progressiva della mobilità elettrica, ampliando l'appeal della gamma EV di Kia.

Karim Habib, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile del Design Globale di Kia, ha dichiarato: "la Kia EV4 riflette chiaramente il nostro impegno nel ripensare la mobilità ed espandere i confini di ciò che il design può ottenere. Offrendo sia varianti berlina che hatchback, stiamo portando ai nostri clienti l'esperienza unica di modernità e praticità che definisce la famiglia EV di Kia, in un modo che si adatta ai loro vari stili di vita ed esigenze".

La berlina EV4 presenta un profilo elegante con un muso basso e una silhouette a coda lunga. La versione hatchback si distingue invece per la sua versatilità e agilità, con un design pulito e distintivo pensato per eccellere in ogni situazione. Entrambi i modelli condividono elementi di design come il frontale "EV Tiger Face" di Kia, fari verticali e la caratteristica firma luminosa "Star Map". Questi dettagli accentuano la posizione sportiva e il carattere all'avanguardia del veicolo.

La berlina EV4 reinterpreta la tipologia delle berline con una silhouette aerodinamica che incorpora una linea del cofano bassa che scorre verso il posteriore. Uno spoiler sul tetto rafforza l'estetica premium del veicolo. I cerchi da 19 pollici lavorati presentano intricati motivi a strisce tecniche che evidenziano la filosofia di design "Opposites United" di Kia.

Il posteriore della berlina EV4 prosegue questo approccio con uno spoiler posteriore in due pezzi che lavora in combinazione con unità luminose verticali per rafforzare la presenza pionieristica del veicolo. Il design pulito del paraurti, accentuato da un motivo tecnico dove incontra il portellone, sottolinea l'attenzione ai dettagli e il design avanzato di Kia.

La EV4 hatchback ha un aspetto contemporaneo e solido, definito dai suoi montanti C verticali neri contrastanti e linee nitidamente eseguite. Parafanghi robusti e cerchi da 19 pollici lavorati aggiungono forza visiva e un senso di energia dinamica, mentre motivi geometrici applicati alle sezioni inferiori della carrozzeria ne enfatizzano la natura innovativa.

Il profilo posteriore della hatchback EV4 rispecchia le proporzioni robuste della sua controparte berlina, aggiungendo però un carattere unico. Linee scolpite nitidamente, fari posteriori posizionati ampiamente e un lunotto inclinato creano un aspetto pulito e robusto.

La EV4 GT-Line presenta elementi di design esclusivi oltre al modello base innovativo, creando un carattere più dinamico. I paraurti anteriori e posteriori a forma di ala forniscono un'impressione più forte e slanciata, mentre i cerchi da 19 pollici con motivo triangolare migliorano la sensazione sportiva e futuristica del veicolo.

Kia ospiterà il suo evento EV Day 2025 a Tarragona, in Spagna, il 24 febbraio, dove la EV4 farà il suo debutto insieme all'annuncio di una strategia di elettrificazione ampliata. Le caratteristiche dettagliate del design e del prodotto della EV4 saranno ufficialmente rivelate il 27 febbraio, e un video dell'evento sarà pubblicato sul canale YouTube Kia Worldwide a marzo.