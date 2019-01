La Nuova Mercedes AMG GLE 53 Coupé avrà un sei cilindri ibrido

Mancano ancora alcuni mesi all’annuncio ufficiale della nuova GLE SUV di Mercedes-Benz, ma già circolano in rete delle foto spia legate alla versione AMG GLE 53 Coupé durante una sessione di test. Da quello che possiamo vedere la vettura utilizza la stessa piattaforma MHA (Modular High Architecture) della versione standard, inserendo però qualche novità in termini di forma per quanto riguarda la parte anteriore e posteriore, stavolta maggiormente inclinate.

La piattaforma inoltre permetterà di installare un motore ibrido: la nuova GLE Coupé infatti potrà avere un quattro e sei cilindri turbo, sia benzina che diesel. La più potente sarà proprio quella in foto, la AMG GLE 53, che grazie ad un 3.0L benzina con sei cilindri in linea produrrà ben 434 CV.

Questa potenza dovrebbe permettere al veicolo di passare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, nonostante un’economia del carburante migliore della precedente GLE 43. Il tutto sarà corredato da un cambio automatico a 9 rapporti e dal sistema 4Matic a quattro ruote motrici.