La nuova Opel Grandland fa 1.000 km con un pieno

La nuova Opel Grandland Ibrida Plug-in è stata testata su un percorso reale di oltre 1.100 km in Germania. Il SUV compatto, equipaggiato con un powertrain ibrido da 195 CV, ha dimostrato un'autonomia superiore alle stime ufficiali, percorrendo 380 km in modalità elettrica (anche con la batteria scarica, quando l'auto funziona come una ibrida tradizionale).

Il test, condotto dagli ingegneri Opel a gennaio 2025, ha simulato un tipico tragitto da pendolare in Germania. L'auto ha affrontato diverse condizioni di guida, inclusi tratti autostradali, traffico urbano e strade di campagna, con una temperatura esterna di 11°C. Al termine della prova, la Grandland ha registrato un consumo medio di 4,6 l/100 km di benzina, mantenendo una velocità media di 80 km/h. Questi risultati superano le stime WLTP, che prevedevano un'autonomia totale di 897 km con soli 87 km in modalità elettrica.

Il powertrain della nuova Grandland combina un motore 1.6 turbo benzina da 150 CV con un'unità elettrica da 125 CV, per una potenza totale di 195 CV e 350 Nm di coppia. La batteria da 17,9 kWh consente una significativa autonomia in modalità elettrica.

La Opel Grandland Ibrida Plug-in è disponibile in due allestimenti: Edition con prezzo di partenza 42.000 euro; GS con prezzo di partenza 45.000 euro. Con questi risultati, la nuova Opel Grandland si posiziona come una valida alternativa nel segmento dei SUV compatti ibridi plug-in, offrendo un'efficienza energetica e un'autonomia superiori alle aspettative in condizioni di guida reali.