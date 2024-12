Opel Frontera: ok, il prezzo è giusto! (Con l'ibrido)

Opel torna a far parlare di sé con il nuovo Frontera, un SUV che punta sulla scelta tra motorizzazioni elettriche e ibride, promettendo flessibilità di utilizzo, un design semplice (ma non banale)e. tantissimo spazio a disposizione. Questo modello vuole posizionarsi come un’opzione competitiva nel segmento, con prezzi che partono da 24.500 euro per la variante ibrida e 29.900 euro per quella elettrica.

Semplicemente Opel

Esteticamente, l’Opel Frontera si allinea al linguaggio stilistico del marchio, con un frontale caratterizzato dal Vizor, un elemento nero lucido che integra fari Intelli-LED e il nuovo logo Opel. Le proporzioni della vettura suggeriscono robustezza, con passaruota pronunciati e un profilo laterale dominato dal montante C, che separa visivamente l’abitacolo. Questo stile potrebbe risultare accattivante per chi cerca un SUV dall'aspetto moderno ma solido.

L’interno, progettato con un’attenzione particolare alla praticità, offre soluzioni funzionali come il sistema Pure Panel, composto da due display da 10 pollici per la strumentazione e l’infotainment. Non mancano dettagli come il caricatore wireless per smartphone e numerosi spazi di stivaggio, alcuni dei quali progettati per dispositivi di grandi dimensioni come i tablet. Sono rimasto davvero sorpreso dall'organizzazione dello spazio interno perché anche dietro la maggior parte degli utenti non avrà molto di cui potersi lamentare quando si tratta di abitabilità.

La capacità di carico del Frontera si distingue tra i SUV della sua categoria: con i sedili posteriori abbattuti, il bagagliaio può raggiungere 1.600 litri. La flessibilità è garantita dalla divisione 60:40 dei sedili posteriori e dalla possibilità di aggiungere una terza fila di sedili nella versione ibrida, trasformando il veicolo in un sette posti. Un dettaglio interessante è la capacità di supportare un carico sul tetto fino a 240 chilogrammi, rendendo possibile l’utilizzo di una tenda da tetto, un aspetto che potrebbe attrarre chi ama le avventure all’aperto.

La dotazione di serie, soprattutto nella versione Edition, include fari Intelli-LED, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, e il sistema OpelConnect con servizi telematici avanzati. La possibilità di personalizzare l’estetica della vettura, ad esempio scegliendo un tetto in contrasto nero o bianco, aggiunge un tocco di flessibilità.

Sul fronte tecnologico, la presenza di funzioni avanzate come i sedili ergonomici Intelli-Seat, realizzati con materiali riciclati, riflette un’attenzione crescente alla sostenibilità. Tuttavia, alcune caratteristiche opzionali, come il sistema di navigazione integrato o la terza fila di sedili, potrebbero incidere significativamente sul prezzo finale.

Meglio se ibrida (per ora)

Opel Frontera offre una gamma di motorizzazioni pensate per diversi tipi di utilizzo. La versione ibrida a 48 volt combina un motore a benzina turbo da 1,2 litri con un’unità elettrica, garantendo una potenza totale di 100 CV o, in alternativa, 136 CV. Questa configurazione è abbinata a un cambio a doppia frizione a sei marce, progettato per migliorare l’efficienza e ridurre consumi ed emissioni.

La variante completamente elettrica, invece, propone due opzioni: una versione base con motore da 113 CV e batteria da 44 kWh, con un’autonomia fino a 305 km, e una versione "Long Range" in grado di percorrere circa 400 km con una carica completa (valori basati sul ciclo WLTP). Questi dati, seppur promettenti, dovranno essere confermati dall’esperienza su strada, considerando fattori come temperatura e stile di guida.

In questo momento, la versione ibrida rappresenta la scelta "giusta" probabilmente per la maggior parte degli automobilisti. Perché il motore è molto ben collaudato (il progetto è in comune con molti altri marchi Stellantis) ed è supportato da un cambio eDct che ha più di un asso nella manica. Al volante la guidabilità è discreta e si avverte che l'auto ha un peso contenuto per essere un SUV di 4,39 metri e con 1.600 litri di capacità di bagagliaio utile. Certo, le prestazioni sono un'altra cosa ma chi sceglie questo segmento (e questo prodotto in particolare) non pensa certo allo 0-100 km/h. Piuttosto, l'attenzione è certamente attorno ai consumi, settore in cui la Frontera invece ha dimostrato di saper rispettare le aspettative. Nel corso della prova io ho registrato un consumo medio di 5,2/100 km, un risultato sicuramente molto interessante. Per l'elettrica, invece, è forse meglio aspettare la versione Long Range, attesa entro fine 2025. Oggi i limiti in termini di autonomia sono ancora piuttosto evidenti.

A questo prezzo...

Il nuovo Opel Frontera si presenta come un SUV versatile, in grado di soddisfare sia le esigenze delle famiglie numerose che quelle dei pendolari attenti ai costi. Con una gamma di motorizzazioni che spazia dall’ibrido a bassa tensione all’elettrico puro, il modello rispecchia l’impegno di Opel verso un futuro più sostenibile. Tuttavia, rimane da verificare come il veicolo si comporterà in un segmento già popolato da concorrenti con proposte simili.

In questo segmento, con lo spazio offerto e con questo listino (), la Frontera ha comunque molte caratteristiche per imporsi anche di fronte alla miglior concorrenza.