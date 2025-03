La nuova Peugeot 208 GTi sarà elettrica

Il ritorno del badge GTi segna una svolta storica per Peugeot, che prepara il debutto della sua prima sportiva elettrica basata sull'e-208. Alain Favey, CEO del marchio francese, ha annunciato con entusiasmo questa novità durante un'intervista ad Autocar, confermando la volontà di riportare in vita un'icona che ha fatto la storia dell'automobilismo sportivo. "Reintrodurremo il GTi sull'e-208 il prima possibile", ha dichiarato Favey, sottolineando come questo modello rappresenti il ponte ideale tra la tradizione sportiva del marchio e il suo futuro elettrificato. Una mossa strategica che mira a preservare il DNA sportivo di Peugeot anche nell'era della mobilità a zero emissioni.

Il legame tra la futura e-208 GTi e il passato glorioso di Peugeot nelle competizioni non è casuale. Il marchio del Leone vanta infatti un'importante tradizione nel Campionato Mondiale Endurance (WEC), con successi memorabili che risalgono agli anni '90. La leggendaria 905 conquistò nel 1992 sia il titolo costruttori che quello piloti con Yannick Dalmas e Derek Warwick, coronando la stagione con una storica doppietta alla 24 Ore di Le Mans.

Questa eredità sportiva, rinnovata nel 2022 con il ritorno di Peugeot nel WEC attraverso la futuristica 9X8, rappresenta un patrimonio di valori e competenze che ora viene trasferito alla mobilità elettrica. "Vogliamo continuare a coltivare la reputazione del marchio per le sensazioni di guida che regala a chi tiene il volante e a chi gli siede accanto", ha spiegato Favey, evidenziando come l'emozione di guida rimanga al centro della filosofia Peugeot indipendentemente dal tipo di propulsione.

Se le specifiche tecniche ufficiali dell'e-208 GTi restano ancora avvolte nel mistero, le speculazioni puntano a una probabile condivisione della piattaforma con altre sportive elettriche del gruppo Stellantis. La city car potrebbe infatti adottare lo stesso propulsore elettrico già utilizzato o previsto per modelli come l'Abarth 600e, l'Alfa Romeo Junior Veloce e la Lancia Ypsilon HF, tutti basati sulla piattaforma CMP-e.

Seguendo questa ipotesi, l'e-208 GTi potrebbe montare un potente motore elettrico anteriore da 280 CV, abbinato a componenti tecnici raffinati come sospensioni appositamente tarate, sterzo ridisegnato e differenziale autobloccante. Prestazioni emozionanti potrebbero tradursi in un'accelerazione da 0 a 100 km/h completata in meno di 6 secondi, valori che renderebbero onore all'eredità GTi.

La Peugeot e-208, che ha ricevuto un significativo aggiornamento estetico e tecnico con il restyling di metà carriera nel 2023, rappresenta la base ideale per questo esperimento sportivo. Ma le ambizioni di Peugeot potrebbero non fermarsi qui. Sebbene il CEO abbia precisato che al momento non esistono piani definiti per un'intera gamma GTi elettrificata, ha lasciato intendere che il successo commerciale dell'e-208 GTi potrebbe aprire la strada ad ulteriori modelli sportivi che porterebbero l'iconico badge.

Questa mossa strategica si inserisce in un contesto più ampio in cui i costruttori automobilistici stanno cercando di trasferire l'appeal emozionale delle auto sportive tradizionali nel mondo dell'elettrificazione. Peugeot, con il suo ricco patrimonio nel motorsport e nella produzione di hot hatch apprezzate dagli appassionati, si trova in una posizione privilegiata per dimostrare che la transizione elettrica non significa necessariamente rinunciare al piacere di guida.

La sfida più grande per Peugeot sarà mantenere l'essenza del badge GTi nel contesto della mobilità elettrica. Storicamente, le GTi del marchio francese si sono distinte per leggerezza, agilità e un carattere vivace, caratteristiche non sempre facilmente conciliabili con il peso aggiuntivo delle batterie. Gli ingegneri dovranno lavorare su soluzioni innovative per garantire che l'e-208 GTi offra un'esperienza di guida autentica e coinvolgente, degna del nome che porta.

Nel frattempo, gli appassionati attendono con trepidazione maggiori dettagli su quello che promette di essere un punto di svolta importante non solo per Peugeot, ma per l'intero segmento delle hot hatch elettrificate. La data di lancio ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le parole di Favey suggeriscono che l'attesa potrebbe non essere troppo lunga.