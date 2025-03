Morgan Supersport: linee mitiche per la nuova sportiva

Nel cuore della campagna inglese, tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica, Morgan ha svelato la sua nuova ammiraglia: la Supersport. Un veicolo che rappresenta un ponte tra due epoche, mantenendo l'estetica classica che ha reso celebre il marchio britannico, ma introducendo soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze dei puristi del volante contemporanei. La nuova creazione della storica casa automobilistica di Malvern Link segna l'inizio di una nuova era, come confermato dall'amministratore delegato Matthew Hole, che la descrive come "l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo" per il marchio.

Un nome con radici profonde nella storia

La denominazione "Supersport" non è una novità per Morgan, ma affonda le sue radici nel lontano 1927, quando venne utilizzata per la prima volta per identificare i modelli dalle spiccate capacità sportive. Tradizionalmente, il termine compariva con una "s" finale dopo il nome principale del modello, sia per le vetture a tre che a quattro ruote, a indicare prestazioni superiori alla media.

Questa nuova interpretazione riprende quindi un'eredità importante, riportando in auge un nome che evoca immediatamente le competizioni e il puro piacere di guida che da sempre caratterizza le creazioni Morgan.

Un design in equilibrio tra passato e futuro

Osservando la Supersport, il primo impatto visivo resta fedele all'impostazione estetica classica di Morgan, con i caratteristici fari circolari montati sul paraurti e il lungo cofano che sembra raccontare storie d'altri tempi. Tuttavia, ogni linea è stata raffinata per creare un insieme più sinuoso e aerodinamico.

Lo splitter anteriore si integra elegantemente con il cofano a "ferro di cavallo", mentre le nervature sul lungo cofano aggiungono dinamismo alla silhouette. La vista laterale rivela passaruota pronunciati che creano una linea discendente verso il posteriore, con un andamento che richiama la spider Midsummer, frutto della collaborazione con Pininfarina.

Il posteriore, ridotto ai minimi termini, presenta luci a LED perfettamente integrate nella fascia inferiore, completate da un nuovo sistema di scarico doppio, disponibile con terminali argentati o neri, progettato specificamente per questo modello. Un equilibrio perfetto tra retro styling e funzionalità moderna.

Versatilità all'aria aperta

Da vera roadster che si rispetti, la Supersport offre diverse soluzioni per godere della guida all'aria aperta. L'hardtop removibile in fibra di carbonio, dal peso contenuto di 19,7 kg, si integra armoniosamente con le linee della carrozzeria ed è dotato di un ampio lunotto in vetro curvo, che garantisce eccellente visibilità e luminosità all'abitacolo.

Non manca il tradizionale tetto in tela ripiegabile, disponibile in un'ampia gamma di colori per soddisfare i gusti più diversi. A completare l'offerta, ritorna dopo oltre un decennio l'iconico portapacchi opzionale in alluminio, tagliato al laser e disponibile in finitura argento satinato o grigio scuro satinato, ripiegabile per consentire l'accesso al bagagliaio.

Interni: quando la tradizione è un valore

L'abitacolo della Supersport mantiene l'impostazione squisitamente retrò tipica del marchio inglese. Qui la filosofia minimalista regna sovrana: nessun monitor centrale ad occupare la plancia, finestrini a comando manuale e ampie superfici rivestite in legno pregiato, dai pannelli porta alla plancia.

L'unica concessione alla modernità è rappresentata dalla nuova strumentazione digitale, che si integra discretamente nell'ambiente dai toni vintage. Il vano bagagli, sufficiente secondo la casa per un weekend fuori porta, presenta sezioni in legno di frassino a vista, un omaggio alla tradizione costruttiva Morgan che ha sempre fatto del legno un elemento strutturale fondamentale.

Prestazioni senza compromessi

Sotto la carrozzeria dalle forme classiche batte un cuore decisamente moderno. La Supersport si basa sulla nuova piattaforma in alluminio CXV, evoluzione della CX introdotta nel 2019 con la Plus Six. Con un peso di soli 102 kg compresi i telaietti anteriori e posteriori, questa struttura offre una rigidità torsionale aumentata del 10% rispetto alla precedente.

La motorizzazione è affidata al sei cilindri in linea biturbo B58 di BMW, capace di erogare 335 CV, abbinato al raffinato cambio automatico ZF a otto rapporti. Lo sterzo è stato migliorato, con una velocità aumentata del 13% rispetto alla Plus Six, per garantire una risposta più diretta e coinvolgente.

Per i più esigenti, è disponibile il Dynamic Handling Pack che include ammortizzatori Nitron regolabili con valvole e molle specificamente tarate per la Supersport, oltre a un differenziale a slittamento limitato per migliorare la trazione.

Attenzione al dettaglio: leggerezza come filosofia

La ricerca della leggerezza ha guidato ogni aspetto dello sviluppo, come dimostrano i nuovi cerchi disponibili da 18 o 19 pollici. I primi, in alluminio, pesano 10,8 kg ciascuno, mentre i secondi, in alluminio forgiato, raggiungono l'incredibile peso di soli 9,7 kg, ben 5 kg in meno rispetto ai classici multirazza utilizzati sui modelli precedenti.

Questa attenzione maniacale al contenimento dei pesi, unita alla potenza del propulsore bavarese, promette un'esperienza di guida pura ed entusiasmante, privilegiando l'agilità e il coinvolgimento del pilota rispetto alla pura potenza bruta.

Un'esclusività "accessibile"

La Morgan Supersport è già disponibile sul mercato britannico al prezzo di 85.000 sterline, equivalenti a circa 100.000 euro al cambio attuale, esclusi optional e personalizzazioni. Una cifra che la posiziona nel segmento delle sportive esclusive, offrendo un'alternativa caratterizzata da un fascino unico a chi cerca qualcosa di diverso dalle proposte mainstream.

Con la Supersport, Morgan dimostra che è possibile guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici, creando un prodotto che sa emozionare tanto per il suo aspetto quanto per le sensazioni che regala al volante, fedele alla filosofia artigianale che da sempre contraddistingue il marchio.