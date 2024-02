La piccola Microlino che si può guidare a 14anni è bellissima ma non potete averla

Al Salone di Ginevra 2024, la famosa casa automobilistica Microlino ha svelato la sua ultima creazione: la Microlino Lite. Questo nuovo modello, ispirato alla sua celebre antenata, la BMW Isetta, si presenta come un'opzione più accessibile per coloro che desiderano abbracciare il fascino delle microcar elettriche.

La Microlino Lite, classificata come "quadriciclo leggero L6e", mantiene l'iconico design retrò che ha reso la sua controparte standard così amata. Tuttavia, si distingue per dettagli estetici accattivanti, sottolineati in un vivace arancione brillante, che conferiscono un tocco di energia e gioventù al veicolo.

Con un'autonomia simile alla Microlino standard, la nuova Lite offre un'esperienza di guida agile e sostenibile, adatta alle esigenze della vita urbana. La sua velocità massima è limitata a 45 km/h, ideale per gli spostamenti cittadini e per un pubblico giovane che può guidare questo veicolo a partire dai 14 anni.

Al momento, la Microlino Lite sarà disponibile esclusivamente in Svizzera, con un interessante piano di leasing proposto dall'azienda. Secondo quanto dichiarato, i clienti potranno accedere a questo affare dall'inizio dell'estate 2024, con un listino base di 149 franchi al mese per 5.000 chilometri all'anno e una durata contrattuale di 48 mesi. È previsto un deposito del 25% del prezzo totale, rendendo l'acquisto ancora più accessibile per chiunque desideri un'alternativa ecologica e alla moda per muoversi in città.

Sebbene i prezzi per il mercato italiano non siano stati ancora comunicati, è interessante notare che la versione standard della Microlino parte da 21.090 euro, con opzioni più avanzate che possono arrivare fino a 22.090 euro.

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro delle preoccupazioni automobilistiche, la Microlino Lite si presenta come una proposta entusiasmante, pronta a conquistare le strade e i cuori di un pubblico sempre più attento alle esigenze del pianeta e alle tendenze del momento.